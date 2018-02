Tres días sin vaciar en contenedor en la rúa do Baño

A pesar de que el Casco Histórico de Ourense se esté despoblando, en una situación paralela a lo que ocurre con el rural, cada vez menos gente vivirá en él si se sigue abandonando y con él la prestación de servicios. No es normal que en la rúa do Baño, casi en la confluencia con la calle del Villar, los contenedores de basura se encontraban el lunes a reventar después de que el servicio de recogida no pasara por el lugar desde el pasado viernes. Como si quisieran imponernos la recogida como en el rural, cada varios días. Cada día somos menos en el Casco Histórico, pero todavía somos unos cuantos cientos en los alrededores.