Una estampa habitual en la calle Río Mao

Esto se llama llevar la furgoneta a dónde haga falta para mayor comodidad. Da igual que sea una acera que en el mismo parque donde los vecinos acuden a tomar el sol en invierno. No hace falta decir que por desgracia esta estampa se da a diario en la calle Río Mao, donde la vigilancia no existe. Cuando terminen estropeándose las losetas por el peso de los vehículos, reclamaremos al Concello su arreglo, pues es culpa suya el no recaudar fondos para ello multando a quienes infringen la norma.