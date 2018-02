Feísmo, contaminación e ilegalidades en la Torre

En mi archivo fotográfico, son muchísimas las imágenes que me han sorprendido, y muchos y variados los motivos. En ocasiones me muestran rincones desconocidos (por extraño que parezca son más de los que creemos), otras veces son cambios estéticos, en otras son negocios desaparecidos, etc. De entre todas ellas, mis favoritas son la que me permiten ver un poco de todo eso y la de hoy es una de esas: Rúa Pereira, 1909.