A grúa vai cobrar igual sen levar un coche

Na rúa debaixo da ponte das Burgas, na que está prohibido aparcar, son moitos os automovilistas que fan caso omiso das sinais e deixan alí os seus coches, que impiden tamén a saída dos garaxes das inmediacións. Os da grúa municipal de vez en cando pasan por alí e, como no caso da imaxen, logran matar dous paxaros dun tiro, pois van cobrar a multa sen ter que levar os coches o depósito. O anormal da situación é que como non levaron o vehículo, colocaron a pegatinas nun faro e no maleteiro. Pero ¿qué pasa se o arrancala salta o cristal ou a pintura do coche?