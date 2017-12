Hermoso paisaje en Ourense en el Día de la Constitución

Ourense, calle Fonte do Monte, en las inmediaciones del Auditorio Municipal. Día grande de la Constitución, festivo nacional. Tanto las personalidades como demás asistentes al acto que se desarrollaba en el Auditorio contemplaban cómo algunos vecinos del barrio les habían preparado este hermoso paisaje. Viendo la imagen podemos llegar a dos conclusiones: o quienes depositan en el suelo los desperdicios van a lo cómodo y les da igual, o en realidad no saben utilizar los contenedores o no pueden. En estos casos se echa de menos la solidaridad.