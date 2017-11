La entrada a este edificio en la avenida de Zamora no parece el lugar más idóneo para dejar el furgón-camión de obra. A pesar de que es un vehículo oficial, con su correspondiente farolillo, en las inmediaciones hay espacios destinados a carga y descarga que bien podrían haber utilizado y no dar esta deplorable imagen, que después algún espabilado puede utilizar para dejar allí su coche particular.