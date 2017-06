Non respectan as entradas ás casas en Monterrey

Quenes posúen unha casa, inclusive en construcción, nas inmediacións das piscinas públicas do complexo polideportivo de Monterrey, no concello de Pereiro de Aguiar, comproban con preocupación como no verán, e principalmente nestes días coa vaga de calor, os automovilistas non respectan as entradas ás vivendas. En canto ven un oco, alí deixan o coche e liscan rápidamente para a zona de ocio, sen comprobar que non molestan, aínda que a eles parézalles o contrario. ¿Qué facemos entón, estamos continuamente levando avisos? ¿A qué guindastre chamamos para que nos desaloxe a entrada se non acoden? O Concello de Pereiro debería mirar tamén polos intereses dos seus veciños.