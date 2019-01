Veinte años de dejadez en el barrio de A Inmaculada

Desde el Concello de Ourense parece que no hacen demasiado caso a las quejas que formulamos los vecinos del barrio de A Inmaculada, sobre todo por las instalaciones del parque infantil, en cuyo estado se notan los 20 años de dejadez a que las tienen sometidas los diferentes políticos locales que pasaron por el sillón municipal. La falta de mantenimiento lleva a que los niños y niñas del barrio no puedan jugar allí, ya que sus padres tienen miedo de que puedan clavarse con las alambradas destrozadas y oxidadas, además del deficiente estado en el que se encuentran los demás aparatos. Por no hablar de la limpieza del entorno.