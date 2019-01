El acusado de estrangular a su esposa en 2017 seguirá encarcelado para evitar que huya

El presidente de la Audiencia, Antonio Piña, acordó este martes prorrogar dos años más la prisión provisional para José Alén Lorenzo, acusado de estrangular a su esposa en enero de 2017 en su domicilio particular de Carballiño hasta matarla.



El magistrado que presidirá el tribunal popular que juzgará a Alén Lorenzo recuerda que la pena del delito por el que está acusado -homicidio- supera los tres años de prisión, lo que posibilita una prórroga. Pero, además, considera que existe riesgo de fuga derivado de la gravedad de la pena pese a la enfermedad neurológica que padece (demencia con cuerpos de Lewy).

No en vano, recuerda que el inculpado tenía residencia en Suiza y dispone de bienes suficientes para poder llevar a cabo su huida. Según sostiene el auto, "su estado mental, que no responde en su uniformidad a una situación de latencia que le impida adoptar decisiones o llevarlas a cabo, no constituye un impedimento para la adopción de una decisión destinada a sustraerse de la acción de la justicia".

"Su estado mental no es un impedimento para la adopción de una decisión destinada a sustraerse de la acción de la justicia"

Repara también en que el inculpado necesita tratamiento para sus dolencias psíquicas que, según dice Piña, "aconsejan la permanencia en la situación de prisión provisional ante el riesgo de la comisión de nuevos hechos delictivos si su estancia se realiza en una situación de libertad plena o de convivencia con extraños".

José Alén está acusado de homicidio pero el fiscal, al aplicarle una eximente completa por su deterioro neurológico, reclama su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario por un máximo de 14 años. La acusación particular que ejercen los padres y hermana de la víctima reclama pena de 15 años de prisión.

Por su parte, la defensa no reconoce el delito. Sostiene que hay falta de pruebas incriminatorias y que la presencia de ADN de una tercera persona en las uñas de la esposa de Alén deber ser tenido en cuenta por el jurado para no considerarle autor del homicidio.

Según las acusaciones, mató a su esposa tras un discusión porque no le dejó las llaves para salir de la casa. Días antes se había comportado de forma anómala.