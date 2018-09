El Concello carballiñés anula la prórroga dada a las atracciones

Las numerosas quejas que suscitó el anuncio del Concello de Carballiño de conceder cuatro días más de ocupación a las atracciones infantiles de las pasadas fiestas patronales ha motivado un cambio en la decisión de los responsables municipales y en lugar del próximo domingo, ayer fueron obligadas a marcharse. Padres de alumnos, residentes en las calles y plazas ocupadas y vecinos, en general, protestaron en las redes sociales y en el Ayuntamiento, oponiéndose a la prórroga. Argumentaron, sobre todo, las molestias que ocasiona el ruido, máxime teniendo en cuenta el comienzo del curso y que los niños tienen que dormir, además de la necesidad de que se limpien esos espacios públicos y que se pueda recobrar la normalidad de la circulación vial.

Por ello, el Concello informaba ayer que "tras realizar unha valoración sobre a posibilidade de que as atraccións das festas poidesen continuar ata este próximo domingo, tomouse a decisión de non conceder esta prórroga, e todas as atraccións abandonarán as súas ubicacións no día de hoxe".

En consecuencia, añadieron los responsables municipales que "desde esta noite -en referencia al día de ayer- quedarán abertas ao tráfico as rúas que permaneceron pechadas durante estes últimos días de festa pola ocupación destas atraccións".