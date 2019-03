Arnoia sube la inversión por habitante de 556 a 800 euros

El Concello de Arnoia ha incrementado la inversión por habitante alcanzando en este 2019 los 800 euros frente a los 556,9 anteriores. Así de un presupuesto anual de 1.698.700 euros, el 47,58% se destina al capítulo de inversiones reales, con un total de 808.190 euros. El alcalde, Rodrigo Aparicio Santamaría, destaca que Arnoia "confírmase como un dos concellos máis inversores da provincia de Ourense e un dos primeiros de Galicia".

Dado que todavía hay muchos concellos que no han aprobado los presupuestos de este año, al regidor no le consta el puesto exacto que ocupa en el ranking provincial, aunque en 2018, con el 38,1% del presupuesto anual en inversiones para infraestructuras y servicios ya figuraba a la cabeza, seguido a bastante distancia de Porqueira con un 33,2%, Coles con un 32,8% y Parada do Sil, con un 32,4%.

Entre los proyectos previstos para este año, el regidor local destaca algunos por su importante inversión y relevancia para este municipio. La mayoría cuenta con subvenciones de otras instituciones, aunque también los hay de financiación propia.

Proyecto de mejoras en el área recreativa Inquiau

Así, está previsto completar el proyecto de mejoras en el área recreativa Inquiau, con una inversión de 41.153, de los que 7.258 son fondos municipales y el resto de Turismo. En esa zona se habilitarán senderos, puentes y mobiliario. También se abordará con el Instituto Galego de Enerxía el cambio de alumbrado a Led, con 110.000 euros, de los que 15.000 son de aportación municipal, al igual que otra partida de 75.000 euros de fondos propios para continuar con el ahorro energético.

Otra obra que asume el concello es la reforma del centro social As Lombas, con 48.000 euros; al mismo tiempo que ya está aprobado con Medio Ambiente un convenio para acondicionar las instalaciones del campo de fútbol, con 76.752 euros, para lo que aporta 23.025 euros. Con Medio Rural se acondicionarán caminos con una inversión de 34.273 euros; y la Plaza de Reza, con 48.000 euros.

Otros proyectos tienen que ver con la apertura de pistas, limpieza y repoblación de 600 hectáreas de monte municipal, con una aportación directa de 55.500 euros; las reformas en parques infantiles por un importe de 65.000 euros, y en el entorno del balneario, con 76.000 euros, entre otros.