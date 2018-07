A riqueza castrexa protagoniza a 10ª edición da andaina de Avión

O concello de Avión presentou este mércores a súa 10º andaina, que nesta ocasión estará protagonizada pola riqueza castrexa e prehistórica do municipio.

"Hoxe Avión é un punto de encontro para moitas persoas que chegan desde diferentes partes do mundo ao noso concello para admirar e compartir a experiencia de visitar castros, canastros, igrexas, pozas, fervenzas e toda a riqueza natural que garda esta contorna", afirmou Antonio Montero, alcalde de Avión.

Existen diversas rutas, dende as máis sinxelas a outras máis esixentes, como é o caso do percorrido máis longo, de 25 quilómetros, "que leva aos participantes polo Coto do castro e onde se poden admirar petróglifos prehistóricos”, explicou Darío Vázquez, técnico municipal de deportes.

Á presentación desta nova edición acudiu o vicepresidente da Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, quen destacou que estamos ante unha andaina que “sempre innova nos seus percorridos e nos permite coñecer un dos mellores lugares da provincia de Ourense pola súa riqueza natura e patrimonial”.

A andaina, que terá lugar o vindeiro 22 de xullo, comezará ás 8:30 horas.