El BNG urge cerrar la obra en la calle Prado de Leiro

El Bloque Nacionalista de Leiro mostró su descontento ante el retraso de la obra que se está ejecutando en la rúa Prado. Según el portavoz de la formación, Luis Pérez Estévez, el acondicionamiento de la vía se inició hace un mes y el estado actual de la zona, todavía en tierra, "amosa que non se está facendo nada aquí". Pérez Estévez mostró su enfado declarando que "tiven a boca pechada ata agora, pois entendo ben que as obras leva o seu tempo facelas, pero isto xa é vergoñento e de coña". Según el portavoz, la mayoría de los días no aparece ningún operario a trabajar en la zona y criticó la "pasividad" del gobierno local.

Por su parte, el Concello aseguró que comparten el pesar de la oposición porque las obras no avancen, pero aseguraron que la lentitud se debe al mal tiempo, que no permite que la mejora siga su curso. "Con estas lluvias no se puede echar hormigón, es lo que nos tiene paralizados", afirmó el alcalde, Francisco Fernández, que declaró también que "la semana próxima, con la llegada de mejor tiempo, esperemos que se finalicen".