Una colecta sufragará parte de la cubierta de Santo Domingo, en Ribadavia

La Asociación de Amigos del Patrimonio Religioso de Ribadavia presentó ante la Dirección Xeral de Patrimonio un anteproyecto para la reposición de la cubierta de la iglesia parroquial de Santo Domingo, una iniciativa que engloban dentro de su programa en defensa de los monumentos existentes en la capital de O Ribeiro. En este sentido, representantes del colectivo mantuvieron una entrevista con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, con el fin de exponerle la propuesta de obras y entregarle la correspondiente memoria técnica.

"O anteproxecto que presentamos está valorado nuns 400.000 euros, e confiamos en poder dispor de financiamento por parte deste departamento autonómico e da Deputación para executar os traballos", apunta Juan Bande, portavoz de la asociación, que agrupa a más de 30 vecinos de la villa. Tras la reunión con el responsable de Cultura de la Xunta, una arquitecta de Patrimonio viajó recientemente a Ribadavia con el fin de verificar in situ las condiciones del tejado del templo parroquial, que presenta un avanzado estado de deterioro y filtra el agua de lluvia al interior del recinto religioso, "o cal é unha sinal inequívoca de que asumen a nosa proposta", indica el directivo del colectivo.

Así, el proyecto definitivo, que será elaborado por los técnicos del citado departamento, contemplará la sustitución integral de la cubierta de la iglesia, la limpieza de humedades en los muros y de la vegetación que crece en los mismos. Juan Bande adelanta que "faremos unha campaña de concienciación entre a veciñanza sobre a necesidade de preservar o noso patrimonio relixioso, a fin de recabar fondos que axuden á sufragar os gastos das obras". El portavoz añade que "esta mesma conciencia debería tela o Concello de Ribadavia e sumarse a esta iniciativa abanderando a defensa do patrimonio do que tanto presumen dende sempre".

Por parte del gobierno municipal, el alcalde, Ignacio Gómez, comenta que "esta asociación non pode falar de falla de colaboración, xa que nós puxemos o alumeado nas igrexas de Santiago e San Juan". El regidor también señala que "a nivel de casco histórico temos presentada unha memoria ante o Ministerio de Cultura dentro do programa do 1% cultural".

Limpieza integral de fachadas

El colectivo Amigos del Patrimonio Religioso de Ribadavia inició su andadura hace 20 años con una serie de reivindicaciones sobre el Museo Etnográfico y la iglesia parroquial de Santo André de Ribadavia, entonces en estado de abandono tras las obras de rehabilitación pensadas para transformarla en el Museo do Viño de Galicia. Finalmente, la Xunta retomó en el presente año el antiguo proyecto y contempla trabajos de acondicionamiento para su apertura. Además, fue precisamente en el templo de Santo Domingo donde la asociación retomó sus tareas, al acometer, hace dos años, la restauración del retablo del altar mayor. Un logro que los vecinos de la comarca tuvieron ya la oportunidad de comprobar durante las misas de la novena en la honra de la Virgen del Portal, la patrona de O Ribeiro. "El retablo estaba bastante deteriorado y, con el visto bueno de los técnicos del Obispado, creo que logramos un excelente acondicionamiento, que fue completado con la instalación de una nueva iluminación", señala Juan Bande.

Ya en 2017, el colectivo promovió la limpieza integral de las fachadas de las iglesias de San Juan, una de las joyas del Románico, y de Santiago Apóstol. Actualmente, prevén una labor similar en la iglesia de La Oliveira, que acogerá este mes la novena dedicada a Santa María.