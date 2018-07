Envejeciendo en positivo en Leiro

Romper con los tabúes relacionados con los centros de cuidado para las personas mayores es uno de los objetivos que en un mundo tan avanzado como el actual todavía presenta problemas. En Galicia, el alto número de población envejecida en el rural hace que la tarea de eliminar esos prejuicios sea aún más dura. Todavía está muy presente la idea de "abandono" relacionada con estos espacios, sin tener en cuenta las opciones terapéuticas y de encuentro social que permiten. Los centros de día, confundidos por mucha gente con residencias geriátricas, son la última incorporación al servicio de cuidado para los mayores.

El centro de día de Leiro acaba de comenzar su andadura, después de un mes de puertas abiertas, con una jornada de actividad desde las 08,00 horas hasta las 20,00 horas y con espacio para 55 usuarios. Estas instalaciones cubren la demanda existente en las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro. Sólo se dispone de un servicio similar en Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Avión y Carballiño, sin tener en cuenta las residencias geriátricas.

La directora del centro, Mónica Veloso, asegura que el desconocimiento más grande es que "non ven este servicio coma unha prevención para certas enfermedades". Una de las ventajas que presentan estos espacio para los mayores, según Veloso, es la vuelta a casa. "Teñen moito arraigo cos seus fogares, con esa idea de que se van a unha residencia é porque non os queren coidar". Para las personas mayores es un mundo desconocido todavía. "O tema do ocio, de disfrutar de ese tipo de distraccións é algo que eles non teñen interiorizado, son doutra xeración. É unha guerra convencelos a facer actividades como animación ou outros xogos, pensan que son parvadas, ata que logo disfrutan delas", declara Mónica, que ve con optimismo el futuro y un cambio de mentalidad drástico.

Espacio adaptado a una gran variedad de actividades

Las instalaciones del centro de día están adaptadas para todas las actividades que se realizan. Algunas de ellas son gimnasia adaptada a cada persona, bolos, petanca o salidas al exterior. En cuanto a los trabajos de memoria, se centran en juegos de mesa y técnicas psicomotrices.