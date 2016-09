El pleno de Ribadavia solicita la dimisión de un concejal popular

El voto de calidad del alcalde, el socialista Ignacio Gómez, validó la moción presentada por su grupo ante la Corporación de Ribadavia en la que se solicitaba la dimisión del concejal Miguel García, del PP, por haber contraído deudas con el Concello durante un periodo de 10 años. La sesión plenaria desarrollada ayer finalizó con un tenso debate, en el que el portavoz del BNG, Xacobe Pérez, no quiso participar y se sentó entre el público, alegando que la propuesta era "partidista".

El concejal de Compromiso por Galicia, Manuel Vázquez, apoyó a los socialistas, mientras su homólogo de Ribeiro en Común, Brais Fidalgo, justificó su voto en contra manifestando que "iste Pleno non ten postestade de xuzgar a ninguén". Por parte de los populares, César Fernández anunció que rechazaban la moción pero que no iban a presentar ningún argumento. Así, los cinco votos del PSOE y CxG empataron con los seis del PP y Ribeiro en Común, decantándose el resultado a favor gracias al voto de Ignacio Gómez.

El regidor acusó a Fidalgo y Pérez de "apoiar" a los populares, comentando que "están abrindo o melón para que calquera de nós non pague impostos". Pero Gómez también se dirigió al edil Miguel García: "eu non teño nada contra ti, pero permitiches que se fixesen cousas contra min", en alusión a las denuncias formuladas por el PP contra el alcalde ante la Junta Electoral por supuesta propaganda durante la campaña de los comicios autonómicos. Ignacio Gómez volvía a cargar contra el portavoz del BNG anunciando que "próximamente plantexarei unha moción de confianza, e haberá que ver se estás ou non con eles (en referencia a los populares) ou vas a seguir sentado aí". En la sesión también fueron aprobadas por unanimidad dos mociones de Ribeiro en Común sobre seguridad ciudadana y mejora vial.