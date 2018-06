El PP pide mejorar la señal de televisión en varias zonas

La formación del Partido Popular de Ribadavia presentó una solicitud en el registro municipal en la que trasladan las quejas que aseguraron que los vecinos de las parroquias de A Groba, As Chabolas y Sanín relacionadas con la señal de televisión terrestre. La agrupación aseguró que el servicio del que disfrutan en estas localidades es "deficiente" y los usuarios registran parones en el sistema, que provocan quejas frecuentemente.

El portavoz popular, César Fernández Gil, solicitó al Concello ribadaviense que se realicen los trabajos y comprobaciones oportunas para reforzar esta señal. Fernández Gil comentó que la reparación debe ser inmediata y que deben tomarse en serio las demandas de los vecinos que se ven afectados, "que non é que sexan poucos". El portavoz remarcó que "cómpre que o goberno municipal contacte co organismo correspondente do arranxo para solucionar este problema constante".