El PP pide que se soterre el cableado del casco histórico ribadaviense

El grupo municipal del Partido Popular de Ribadavia presenta una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en el que se insta al gobierno de Ribadavia a llevar a cabo una actuación integral de soterramiento del cableado aéreo en el casco histórico de Ribadavia.

Según el portavoz popular, César Fernández, "o casco histórico de Ribadavia posúe un enorme valor artístico, histórico, patrimonial e monumental, de tal xeito que este valor intrínseco da zona require dun coidado e unha sensibilidade especial por parte do concello para o seu mantemento, a súa mellora e a súa posta en valor". En este sentido, el PP considera que "o abundante cableado aéreo existente no Casco Histórico afea bastante a estética deste barrio en algunhas zonas, polo que entendemos que se debe levar a cabo unha actuación integral de soterramento do cableado aéreo no casco histórico de Ribadavia, o que pode contribuír a mellorar a imaxe deste fermoso entorno".

Por ello consideran que "compre acometer o soterramento do cableado aéreo que, ao noso xuízo, provoca un efecto sumamente disonante coa imaxe do casco histórico de Ribadavia".

El alcalde ribadaviense, Ignacio Gómez, señala que "o primeiro que hai que facer antes de soterrar os cables, que lle corresponde, evidentemente, ás propias empresas suministradoras, é facer precisamente as canalizacións para iso se poda producir; sen ir máis lonxe, neste mandato se produxo todo o soterramento do cableado que hai na praza Maior, cousa que non se podía producir antes pola obra faraónica do PP neste lugar".

El regidor recuerda que precisamente en el casco histórico hay un soterramiento de la fibra óptica porque, "previamente, nós fixemos máis dun kilómetro de canalizacións".