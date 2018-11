El PSOE reclama en Ribadavia la obra del ambulatorio a Feijóo

El secretario xeral del Partido Socialista, Gonzalo Caballero, se acercó ayer hasta el municipio ribadaviense para mostrar su apoyo y colaboración al gobierno local, también socialista, acompañado por el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino. La idea común a la que llegaron estos representantes es la de que el actual gobierno gallego "deu as costas ó rural, pese a comprometerse con eles".

Además, aprovecharon para recordar algunas de las peticiones que fueron aceptadas por la Xunta y que todavía no se han ejecutado, como la obra del nuevo centro de salud "do século XXI", en palabras de Caballero, además de pedir que se cumpla con las soluciones al "deterioro das infraestructuras e servizos públicos deste municipio". Un tema en el que también se pronunció el alcalde, Ignacio Gómez, que aseguró que "levamos moito tempo reivindicándoo e ata nos ofrecimos a cofinancialo, pero quen ten que iniciar o procedemento e poñer os recursos enriba da mesa é a Xunta". Otra de las peticiones locales radica en el arreglo de las aceras de la vía OU-504, carretera autonómica en el núcleo urbano y que requiere que "a Xunta asuma as súas competencias e garantice a seguridade vial".

Además de visitar estas tierras, Caballero continuó su visita en Ourense con una comida en Muiños, acompañando a la agrupación socialista en la celebración de sus 40 años de existencia.