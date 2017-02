Los 40 concursos desiertos enfrentan al PP y al PSOE

Los problemas que el Concello de Ourense está teniendo para contratar diferentes concesiones municipales, con un total de 40 concursos públicos que han quedado desiertos en lo que llevamos de mandato, ha originado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno local del PP y el PSOE.



Los socialistas, tras estudiar la documentación proporcionada en junta de área por la concejala de Contratación, Ana Fernández Morenza, han arremetido contra dureza contra su gestión, mientras que los populares recuerdan la "herencia" del anterior mandato, argumentando que la mayor parte de las concesiones estaban caducadas y sin tramitar en el momento de la investidura de Jesús Vázquez como alcalde.



El PSOE divide sus quejas en dos apartados. Por un lado recuerda los concursos que no han suscitado interés en el sector privado, entre los que se encuentran algunos de especial importancia como la plaza de abastos de A Ponte, la banda de música o varias de las cafeterías propiedad del Concello, como las del Parque Miño o las Pozas de Maimón.



Por otro lado, los socialistas critican el estado de diferentes procedimientos, como los de limpieza de dependencias municipales (las trabajadoras del servicio están realizando concentraciones de protesta todas las semanas), el mantenimiento de zonas verdes o el servicio de ORA y la grúa.



"Ante a caótica situación das concesións administrativas e as repercusións negativas para os veciños, esiximos ó alcalde é a concelleira que asuman responsabilidades e que tomen medidas urxentes para cambiar o rumbo deste departamento", destacan los socialistas.



Conocidas estas declaraciones, fuentes del gobierno municipal replican que el PSOE está "retratando as consecuencias do que foron os seus anos de goberno, deixando as contratacións en precario en sen nada previsto para paliar a situación".



Recuerdan desde el PP que, por ejemplo, los concursos convocados para sacar a concesión el mercado de A Ponte "contiñan esixencias do PSOE" y que ya están trabajando en un tercero para solucionar la situación. Sobre el estado del procedimiento de limpieza de edificios, afirman que se han mejorado las condiciones.



"É incomprensible e abrainte que o partido que gobernou durante oito anos, deixando caducar contratos fundamentais como o transporte, boten agora as culpas do que foi a súa propia inoperancia", concluyen desde el gobierno municipal.