Vázquez pide a Fomento una reunión "urgente" para "despejar dudas" sobre los proyectos pendientes

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha enviado este miércoles una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para solicitar una reunión de carácter "urgente" con éste con el el objetivo de "ahondar" en la construcción de la variante norte entre Eirasvedras y Quintela, "la actuación viaria de mayor importancia para la ciudad", ha indicado el regidor en el documento.



Así, Vázquez Abad ha concretado que esta actuación trata de resolver la "complejidad" del enlace sur de Ourense de la A-52 con las carreteras N-540 y N-525, "derivada del carácter urbano del entorno" y cuyo "primer estudio informativo fue aprobado provisionalmente el 2 de enero de 2001".



"Desde aquella fecha, a iniciativa del Ministerio de Fomento, esta actuación ha tenido plasmación en los Presupuestos Generales del Estado, pero la realidad es que, por múltiples vicisitudes que no vienen hoy al caso a detallar, a día de hoy las obras no han comenzado", redacta el regidor ourensano en la carta.



Asimismo, Vázquez Abad ha recordado que, el 28 de marzo de 2017, fue aprobado el expediente de información pública del proyecto de construcción del tramo entre Eirasvedras y Quintela, y que, el 5 de julio de 2017, fue aprobado provisionalmente y sometido a información pública el documento técnico de adecuación de tal proyecto.



En esta misma línea, ha redactado que ninguno de los aspectos que se sometieron a información pública presenta ninguna problemática, ya que "fueron previamente consensuados en varias reuniones técnicas con la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia".

"Inquietud" en el grupo de gobierno

Vázquez Abad ha recogido en la carta que el pasado 7 de febrero se firmó la resolución por la que se aprobaba el expediente de información pública y el documento técnico de adecuación del proyecto de construcción, y que, el pasado 7 de mayo, "en un acto público en Ourense", el ministro anterior de Fomento --Íñigo de la Serna-- manifestó de forma contundente que el proyecto de construcción "sería finalizado en junio".



"Pese al compromiso anterior, y estando ya a mediados del mes de noviembre, no consta que el Ministerio de Fomento haya anunciado la aprobación del proyecto de construcción. En las comisiones de Fomento, el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, genera mucha inquietud cuando manifiesta en relación con este proyecto que está pendiente de culminarse una auditoría de seguridad vial", ha lamentado el regidor ourensano.



Así las cosas, Vázquez Abad ha destacado en su escrito que es el momento de "tomar decisiones políticas firmes para activar la financiación de estos trámites que se dilatan inexplicablemente en el tiempo" y, "por ello", ha solicitado que se apruebe "con la mayor celeridad posible" el proyecto de construcción de este tramo y, previo a su supervisión, "acuerden su licitación antes de que finalice el año 2018".

Aplazamiento "sine die"

El representante del Ayuntamiento de Ourense ha destacado, en un comunicado remitido a los medios, que el grupo de gobierno no puede permitirse "que un proyecto de semejante magnitud para la ciudad se aplace "sine die" y que ese presupuesto consignado para Ourense vaya para otro lado".



"No lo vamos a permitir. Aquí, no se está fastidiando a un gobierno o a otro: se le está negando lo que es de justicia para los 106.000 habitantes de esta ciudad. No quiero dobles lenguajes: si el PSOE quiere el Bulevar Termal, éste tiene que venir parejo a la licitación de la circunvalación norte y es algo absolutamente irrenunciable", ha declarado el regidor.



En este sentido, ha señalado que espera que "PSOE, Podemos y las Mareas, que ahora gobiernan conjuntamente en Madrid, porque están sosteniendo al Gobierno, reclamen lo que está comprometido y presupuestado para Ourense" como "otros" lo hicieron "con otros gobiernos".