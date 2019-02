Las anécdotas de los Locales que se jubilan: "Empecé en la dictadura", "no había semáforos"

Alfredo Martiñá: "Cuando empecé a trabajar, en la ciudad no había semáforos"

Alfredo Martiñá se jubila tras 38 años en el servicio. Empezó regulando el tráfico, "y no había semáforos, éramos nosotros". Asegura que no había "caos", el agente daba las directrices y la circulación "fluía" según sus órdenes. Trabajó en la unidad de atestados durante muchos años, donde asegura que compartió coche con "5 compañeros maravillosos" con los que pasó "un montón de horas" y a los que no olvidará "nunca". "Lo más duro para mí era avisar a las familias cuando había algún muerto en accidentes, es algo que nadie te enseña, aprendes

a base de experiencia y años de hacerlo", apunta.

38 años- En el servicio de Policía Local en Ourense | 5 - Los compañeros "maravillosos" que lo han acompañado durante las patrullas. | Momentos duros - "Llamar a los familiares de un fallecido en accidente"

Manuel Pérez: "Si volviera a tener 23 años volvería a presentarme"

"Cuando estaba preparando las oposiciones recuerdo ver a un compañero regulando el tráfico encima de un taburete, y dije 'mira tú qué trabajo", comenta. "Regulábamos la circulación en cinco cruces de la ciudad, ibas rotando cada día, dos personas de mañana y dos de tarde", señala Coello. "Cuando entramos, 81 vivimos el golpe de Estado del Tejero estando en la academia, pensando 'ostrás, donde nos metimos", comparte. Defiende que su trabajo se ve "de otra manera" desde fuera que desde dentro: "En conjunto, es un trabajo muy positivo, si volviera a tener 23 años volvería a presentarme a estas oposiciones".

38 años y un mes - En el servicio de Policía Local en la ciudad. | "Lo recomiendo"- Se presentó "sin saber lo que era" la profesión, pero se la recomendaría a todo el mundo. | Golpe de Estado - "Vivimos el Golpe de Estado de Tejero dentro de la Academia".

Manuela García: "Cuando empecé eran casi los años de la dictadura"

Manuela García es una de las tres policías locales que se jubilaron ayer: "Eran otros tiempos aquellos, cuando entramos eran casi los años de la dictadura y entonces había muy pocas mujeres trabajando en esto". Respecto a la época inicial recuerda "momentos difíciles" para abrirse hueco, "quizás peor por ser mujer". Reconoce que sus compañeros siempre fueron un "apoyo" en el día a día. Ahora, 40 años después, se marcha "encantada", satisfecha del trabajo realizado y "con ganas de empezar otra etapa de mi vida". "Ahora ya toca, es lo natural y me voy contenta", señala.

40 años - En la Policía Local de Ourense. | Los principios, lo peor - Reconoce que los primeros años fueron los más difíciles de la profesión. | Compañeros - Un apoyo para García durante los años que llevaba trabajando en la ciudad.

Manuel Felipe Sánchez: "La formación de los policías locales tiene que ser continua"

Manuel Felipe Sánchez tiene claro que la Policía Local necesita "formación continua" durante sus años de trabajo. "No puede ser que un agente salga con una pistola reglamentaria y no haya dado un tiro en su vida, es muy inseguro", explica. "Si no se hace es porque hay falta de interés por parte de los mandos y de los políticos", añade Sánchez. Con respecto a sus años de experiencia laboral, tiene claro lo más satisfactorio: "Salvarle la vida a alguien, especialmente a un niño". En su memoria también guarda momentos duros: "Llegaba el primero a los accidentes porque era motorista y veía de todo".

41 años - En la Policía Local de Ourense | Una "familia" - Con los compañeros | La mayor satisfacción - La de salvar la vida de un ciudadano.| "No puede ser" - La falta de efectivos en Ourense.



Manuel Coello: "Casi estuviste más tiempo aquí dentro que con la familia"

"La ciudad ha cambiado muchísimo desde que entré en el servicio", señala Coello. Se va de la Local "satisfecho" con el trabajo realizado, pero admite que echará en falta a los compañeros y a los "críos" a los que formaba en cursos de Educación Vial. "Casi estuviste más tiempo aquí que con la familia, entonces...", explica. Respecto a la situación actual de los efectivos, asegura que "faltó previsión" por parte del Concello: "Nuestros compañeros se quedan con un panorama desastroso porque cada vez tenemos que hacer más cosas con menos gente, lo que está repercutiendo en los ciudadanos de forma directa".

38 años - En el servicio de la Policía Local. | "Sin ninguna duda" - Volvería a presentarse a la oposición para ser agente. | 168 policías - Los agentes de la Local de Ourense en el año 81."Ahora mismo, el panorama es desastroso".