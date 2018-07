La apertura del nuevo parking del CHUO apunta a septiembre

n n n El Servizo Galego de Saúde ha conseguido desbloquear, tras varias semanas paralizado, el concurso público licitado a principios de marzo para abrir el aparcamiento subterráneo anexo al nuevo edificio de hospitalización del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Fuentes de la gerencia integrada del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco explican que el tribunal ha resuelto el recurso presentado por una de las 12 empresas que opta a hacerse con la gestión del parking durante los próximos 30 años. Los reparos manifestados por una de las licitadoras a los pliegos de condiciones elaborados por la Xunta provocaron la suspensión temporal del concurso.

Ahora, una vez solventado esta cuestión, la gerencia del área sanitaria señala que "nos próximos días" se procederá a la apertura de las plicas presentadas por las empresas interesadas en controlar el aparcamiento, por lo que si todo transcurre con normalidad, desde el CHUO señalan que la apertura del equipamiento debería producirse antes de la finalización del mes de septiembre.

"Será así sempre e cando non se repitan este tipo de estratexias dilatorias", puntualizan en la gerencia, dejando claro su malestar por el retraso acumulado, ya que la primera previsión anunciada por el máximo responsable del CHUO reflejaba que se abriría antes de verano. "Lamentablemente ralentizouse o tema e non puidéronse abrir aínda ó público as instalacións", añaden.

Condiciones

El nuevo parking, que complementará las actuales instalaciones junto al Santa María Nai, tendrá capacidad para 423 plazas. Los pliegos elaborados establecen una limitación de precios, con tarifas máximas, gratuidad de los primeros 30 minutos y ofertas en bonos para 5, 10 y 30 días, tanto para personal como visitantes.

La tarifa máxima por la primera hora será de 90 céntimos y las restantes de un euro, siempre hasta un máximo de ocho euros por día. Las licitadoras pueden presentar más rebajas que serán valoradas en el análisis.

El CHUO también contará con un nuevo aparcamiento gratuito para personal con más de 100 plazas en la planta -2, que se sumarán al centenar ya existente en el exterior.

La limpieza en Verín y Valdeorras, a punto

El Sergas ultima, por otro lado, la licitación del servicio de limpieza en los hospitales de Verín y Valdeorras, contratos valorados en su conjunto en casi 9,8 millones de euros.

En un anuncio enviado recientemente al Boletín de la Unión Europea, tal y como requiere la nueva ley de contratos, la gerencia del área sanitaria indica que prevé licitar este procedimiento durante los primeros días de septiembre, con la intención de adjudicar el servicio para un mínimo de tres años y un máximo de cinco.

Fraccionado en dos lotes, uno para el hospital de Verín y otro para el de Valdeorras, el Sergas destinará algo más de cuatro millones al centro verinense y unos cinco al situado en O Barco. De esta manera, las empresas interesadas en concursar en el procedimiento podrán optar a ambos contratos por separado, para dar más facilidades de competencia.