El AVE impulsa León gracias a los cambios urbanísticos y unidad social

"No soy quién para darle ningún consejo a Ourense pero deben saber que la oportunidad hay que aprovecharla, sin ninguna duda, y ya hay que planificar estrategia de ciudad para el AVE". Es Antonio Silván, alcalde de León, ciudad que hace tres años y dos meses recibió la alta velocidad. La capital se ha preparado. En Ourense, a año y medio vista, nadie se da por aludido. "Cuanto antes unas a los agentes públicos y privados será fundamental y eso no se hace de la noche a la mañana", agrega el regidor de un ciudad de más de 120.000 habitantes que goza hoy de un nivel de desarrollo superior al de 2015, a todas luces mejorada gracias al AVE. Turismo al alza, pero también inversión empresarial pujante son la cara amable de una realidad que el tren ha contribuido a lavar.

Los datos apuntalan las hipótesis. Renfe superó en el tercer año de AVE los cuatro millones de viajeros en el trayecto Madrid-Valladolid-León. El operador ferroviario acaba de certificar que "en este corredor destaca el comportamiento de León, que ha superado por primera vez el medio millón de viajeros con Madrid en el tercer año de funcionamiento del AVE, lo que supone un volumen superior en un 10% al año pasado y un 94,7% al registrado en el año previo a la llegada de la alta velocidad".

Renfe certifica que tres años después león supera ya el medio millón de viajeros en la línea AVE con Madrid

El tren ha acelerado la vida de León pero la ciudad aún está en obras. En la vieja terminal hay actividad frenética para el soterramiento de las vías que darán continuidad en el itinerario a Asturias y se ganarán importantes espacios libres cosiendo así la fractura urbana que siempre deja la playa de vías.

Ahí hay sello ourensano porque la constructora Copasa firma los proyectos de una primera fase de una inversión que suma 24,8 millones de euros. Hasta el antiguo economato de Renfe se está acondicionando para oficinas. Al lado de los espacios libres generados en la terminal nueva y ya en servicio, aunque de forma provisional, se ha construido un gran Palacio de Exposiciones y Congresos, con más de 10.000 metros cuadrados modulares, dispuestos a utilizarse según el evento. El viajero tiene del andén al recinto ferial apenas cien metros. Mirian Ferreiro, recepcionista del Hotel Temple Río Sol, un tres estrellas próximo a la estación del AVE, no duda en precisar "que se ha notado mucho, sobre todo los fines de semana, pero también se ha incrementado el número de viajeros que llegan por trabajo". El tren como elemento dinamizador ha supuesto que la media de ocupación del hotel se acerque al 70%.

El turismo

A los hoteles les ha tocado la lotería con el AVE, pero también a la hostelería, comercio y sectores asociados. Eso dice el discurso institucional, sin embargo los datos oficiales de visitantes a León no pasan de discretos en relación a las fechas anteriores al tren de alta velocidad. Entre enero y octubre del 2015 el INE certifica 681.526 viajeros, pero en el mismo periodo de este año la cifra se queda en 660.389, aunque octubre de este año mejora en un 6,18% los datos del mismo mes del 2017 y las pernoctaciones un 7,99% en el mismo periodo, según las precisiones que hacen en la Junta de Castilla y León.

La provincia tiene en el turismo una de sus estrategias y cuenta con 13.682 plazas en hoteles, hostales y pensiones, la que posee más dotaciones en su comunidad, con el 19% del total. Sin embargo, su distancia con Madrid —mercado al que todas las ciudades quieren hincar el diente— la sitúa en una peligrosa tesitura, en la que también se situará Ourense. León está a dos horas y diez minutos de Madrid y Ourense quedará a dos y veinte cuando entre en servicio toda la ruta. Es decir, "es esa frontera de tiempo en la que no sabes si ir y venir en el día o pernoctar para pasar una jornada más", como reconoce el alcalde leonés, Antonio Silván.

La ciudad castellana ha trabajado varias marcas para promocionarse, una de ellas ha sido la gastronomía

Varias promociones apuestan por mejorar la estancia media, que está por debajo de dos días. La gastronomía es una de sus divisas y León, manjar de reyes es una campaña que ha dejado buen sabor de boca en el visitante y dinero en la caja registradora de los establecimientos del gremio. El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de León, Martín Méndez Prieto, cree que la Capital Española de la Gastronomía que ha ostentado la ciudad este año les ha servido de "escaparate" para darse a conocer y consolidar ese poso de cara al futuro.

Por la zona histórica de la ciudad proliferan locales que se han apuntado a la iniciativa, pero también otro tipo de negocios. Ignacio Vidales, de la tienda Manjares de León, se mueve por el establecimiento entre un nutrido grupo de visitantes y a la hora de preguntarle hasta qué punto el AVE ha impulsado las ventas del negocio mete un sí y un no en la misma frase: "sí se nota bastante, no todo lo que debía". ¿Por qué? "Porque no nos sabemos vender", agrega. "Mira los italianos cómo lo venden todo, tienen turistas de todos los lados", se lamenta.

Pese a que es día de semana y diciembre, se nota cierto ambiente turístico. La plaza de la catedral —una de las grandes joyas del gótico, que ahora está en obras en su fachada principal— deja ver la típica estampa del turista mapa en mano. En la tienda León Típico Eva Dos Ramos dice que el AVE deja importantes contingentes de visitantes en la zona cero de la ciudad, "sobre todo cuando hay las ofertas de billetes de tren a veinte euros".

Es tancias

Renfe suele lanzar frecuentes promociones pero habitualmente —como por ejemplo mañana—, las tarifas AVE van de 33 a 44 euros ida y vuelta entre la ciudad castellana y Madrid, dependiendo de horarios y enlaces. El AVE cumple también en León con su papel primario, transportar a la gente de un lado a otro a gran velocidad.

La forma en la que cada territorio decide aprovecharlo es otra cosa. Ayuda a traer el progreso, pero no viene en el primer vagón. Ni siquiera corrige males endémicos porque tampoco trae colonos que detengan la despoblación. "En León se venden más pisos que antes, pero porque las cosas van mejor, no porque sea gracias al AVE", explica César Blanco, gerente de la inmobiliaria Burgo Novo.

El Ministerio de Fomento aportó este año 123 millones de euros más para acabar la obra ferroviaria entre León y Asturias. El AVE consume ingentes cantidades de dinero público allí y en Ourense. Cómo se aproveche no depende de Fomento sino de ourensanos o leoneses.