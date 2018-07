El Concello pone en marcha una comisión de investigación sobre la edición de 2018 del OUFF

La primera sesión de la comisión de investigación sobre la edición de 2018 del Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF), evento que no se celebrará este año por vez primera tras 22 ediciones continuadas, ha tenido lugar este lunes en la sala de juntas de la Concejalía de Medio Ambiente del Concello de Ourense.

La comisión de investigación ha sido constituida este mismo día por la concejala de Cultura, Belén Iglesias; el portavoz del PSdeG en el Consistorio ourensano, José Ángel Vázquez Barquero; la concejala de Ourense en Común Montserrat Valencia; un técnico del ente municipal y la concejala de Comercio, Flora Moure, que preside el grupo de trabajo.

La única formación de la corporación municipal que no participa es Democracia Ourensana, que ha decidido no ser parte porque considera que "no debe existir", según ha asegurado su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome.

"Queremos que deje de existir ya. Llevamos toda la vida pidiendo que desaparezca el OUFF. Es tirar el dinero, solo sirve para colmar la vanidad de cuatro políticos y cuatro funcionarios y no tiene repercusión ninguna fuera de Ourense", ha abundado.

Investigación de la edición de 2018

El objetivo de la comisión, iniciativa solicitada por el PSdeG, es "la investigación específica de la organización y de la celebración de la edición relativa al año 2018 del OUFF" en base al "acuerdo plenario", según ha asegurado este lunes Vázquez Barquero en una rueda de prensa posterior a la primera reunión del grupo de trabajo.

En esta misma línea, Vázquez Barquero ha justificado la propuesta a raíz de la existencia de "presuntas anomalías importantes" en la organización del evento cinematográfico, recogidas en los "comunicados realizados por el director artístico del festival, donde especificaba que él y su equipo estaban ya organizando la futura edición". "¿Cómo pueden estar organizando algo cuando no tienen contrato?", ha añadido.

Con todo, el portavoz socialista ha destacado que su formación investigará fuera de la comisión los aspectos señalados de ediciones anteriores "a través de los mecanismos ya establecidos, como las juntas de área o la solicitud de información en el registro general", ya que entiende que lo sucedió con respecto a la organización del año 2018 "tiene antecedentes".

Mientras, la concejala de Ourense en Común Montserrat Valencia ha destacado minutos después de la finalización de la primera sesión "la necesidad de investigar lo sucedido en el OUFF durante estos dos años" en relación con "problemas de pagos y deudas, compromisos económicos adquiridos por la Concejalía que se desconocen, y tipo de relación contractual entre Fran Gayo (director artístico del OUFF desde el 2016) y el Concello".

Críticas a la concejala de Cultura

Asimismo, la representante de Ourense en Común en la comisión ha señalado que espera que la comparecencia del personal técnico que organiza el OUFF en la próxima sesión de la comisión "sirva para solventar las dudas y poner encima de la mesa las carencias reiteradas en la gestión por parte de la concejala de Cultura".

Montserrat ha criticado la "incapacidad" de Belén Iglesias "para seguir desempeñando su puesto después de dejar a la ciudad sin festival de cine, llegando al límite con la Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, resolviendo deficitariamente el tema del plagio del cartel de los Mayos o no autorizando a los libreros para ubicarse en la calle el Día das Letras Galegas".

Por su parte, la propia Belén Iglesias no ha querido opinar sobre la constitución de la comisión de investigación del Festival de Cine Internacional de Ourense, de la que forma parte en calidad de concejala de Cultura del Consistorio de la urbe gallega.

Interrupción del festival tras 22 años

La Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en el mes de marzo de 2018, obligó al Concello a convocar un concurso público para contratar al equipo que se encargaría de gestionar el festival y no renovar al grupo de trabajo que organizó el festival los dos años anteriores.

Así las cosas, el Concello de Ourense decidió licitar dicho concurso en el mes de junio, por lo que su resolución no se completaría hasta finales de año, algo que imposibilitaba la celebración del evento cinematográfico en sus fechas habituales.

A esta situación se sumó la renuncia el pasado mes de junio por parte de Fran Gayo y Analía G. Alonso, director artístico y productora ejecutiva del OUFF, de continuar al frente del Festival de Cine Internacional de Ourense tras denunciar condiciones para organizar la cita que estaban "lejos de ser las deseables".

Estos aseguraron a través de un comunicado publicado en las redes sociales que, "a cuatro meses" de la celebración de la cita, no habían recibido por parte del Consistorio"una propuesta firme y formal" que garantizara "la buena consecución" del festival ni se garantizaba su continuidad "más allá de esta edición".

Asimismo, se quejaron de haberse enterado de la licitación del concurso por los medios de comunicación cuando llevaban varios meses trabajando en la organización de la edición vigésima tercera del OUFF, la cual se celebrará previsiblemente en 2019.