Baltar apoia a Sáenz de Santamaría, pero di que deixará "liberdade" aos compromisarios ourensáns

O presidente da Deputación e do PP de Ourense, José Manuel Baltar, asegurou este martes que non pedirá aos compromisarios da provincia o voto para Soraya Sáenz de Santamaría no congreso extraordinario que servirá para elixir ao sucesor de Mariano Rajoy á fronte do partido, aínda que expresou publicamente o seu respaldo á exvicepresidenta na pugna con Pablo Casado.

"Non pedirei o voto a Soraya Sáenz de Santamaría. Simplemente, manifesto a miña opinión. Este é un proceso onde a palabra liberdade ten que figurar con letras maiúsculas e cada un sabe moi ben, en razón ao seu criterio, o que escoitou dos candidatos e candidatas que viñeron a Ourense", sinalou aos medios de comunicación nun acto cultural.

Con todo, o presidente provincial manifestou o seu apoio á candidata, que se disputará con Pablo Casado a Presidencia do Partido Popular nas urnas no congreso de finais desta semana. "Despois de escoitar aos dous candidatos, a miña opinión coincide coa maioría da militancia, que o día 5 de xullo apoiou a Soraya Sáenz de Santamaría", destacou.

Sáenz de Santamaría, que na campaña antes da primeira volta das primarias, durante a súa visita a Ourense, proclamou que quería gañar "como gaña Baltar", impúxose nas votacións nesta provincia, mentres que nas outras tres provincias galegas venceu María Dolores de Cospedal.

Partido "máis forte"

En calquera caso, José Manuel Baltar subliñou que, "gañe quen gañe", o Partido Popular sairá "máis forte" e "capaz de recuperar o goberno da nación" do que a súa formación foi privada "por un pacto `antinatura` cunha única pretensión: desaloxar ao PP do poder".

Así, a catro días da celebración do congreso do PP, o presidente da Deputación de Ourense engadiu que o seu voto é "un máis, como o das máis de 3.000 persoas de toda España" que comparecerán en Madrid durante os próximos días.

Galicia contará na cita congresual do venres e do sábado con 327 compromisarios, 279 deles electos, e repartidos da seguinte forma: 84 de Pontevedra, 78 da Coruña, 73 de Ourense e 44 de Lugo.