Begoña Peñamaría. el arte de vestir con estilo

Begoña Peñamaría Marcos, cuya abuela era oriunda de O Barco y es sobrina nieta de la escritora orensana Elena Quiroga, pasó su gran parte de su infancia y adolescencia jugando en los jardines de Ramirás, compartiendo aulas con sus amigas del colegio Belén y disfrutando de juegos en las calles ourensanas donde su tío fue director de Caixa Ourense y su padre director del Banco de Granada. Sus recuerdos de la ciudad son tan buenos e intensos, que en su primer libro, "Dejadme Marchar", hace alusión a muchas experiencias de esa etapa. En su manual "Claves para vestir bien sin arruinarnos en el intento", de moda también hace un guiño a la ciudad de la que afirma y confirma "rezuma buen gusto y estilo a la hora de vestir".

“Claves para vestir bien sin arruinarnos en el intento" es su primer libro en el ámbito de la moda, ¿qué le llevó a escribirlo?

Básicamente fue la experiencia de tratar con muchas clientas y de intentar resolver sus dudas a lo largo de los años. Puse en práctica consejos que yo misma utilizo y, aunque puede haber otras formas para vestir bien además de las que yo propongo, la mía garantiza el éxito.

Desvélenos, ¿qué se encuentra el lector en sus páginas?

Lo definiría como un manual de consulta. Es práctico y útil en cualquier armario o vestidor. Mi pretensión es la de tratar de colaborar a que la gente no tire el dinero comprando más de lo mismo, sepa con lo que cuenta y lo tenga organizado y no se estrese cada vez que tenga que enfrentarse a un acontecimiento que requiera un tipo de vestimenta que no esté acostumbrada a utilizar.

¿Cuál es la influencia que ha tenido ser diseñadora, estar vinculada desde siempre al sector y tener su propio establecimiento de moda en el resultado final del libro?

La influencia de mi taller es total. Gracias a estar al frente, sé cuales son las dudas más frecuentes y tengo la oportunidad de estar al corriente de las últimas tendencias y de conocer distintos estilos de mujer.

¿Está dirigido a algún tipo concreto de público?

Esencialmente a un público femenino, aunque hay consejos de elegancia que son universales.

En unas pinceladas, ¿qué consejos de estilo esenciales daría a los lectores?

Menos es más. Tratar de que parte de arriba y abajo sean del mismo tono y romper con complementos. Mezclar la ropa de gran superficie o mercadillo con alguna de firma o un buen complemento, como por ejemplo el bolso.

¿Cómo está siendo la acogida?

Muy buena. Me dicen que lo están demandando de toda España, y que es fácil de leer y democrático.

¿Cómo ve a la mujer (y hombre) de hoy en día en cuanto a la moda?

Hombres y mujeres se preocupan cada vez más por su imagen. Quieren sentirse bien consigo mismos y gustar. La ropa es nuestra primera carta de presentación. Para conocernos mejor hay que ahondar... y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay mucha gente que se queda en la superficie.

¿Es complicado escribir sobre moda?

A mí me apasiona escribir. Los dedos me van más lentos que mi cerebro tratando de transmitir... por eso no me resulta especialmente complicado. La novela, porque amo meterme en otras pieles y vivir otras vidas, y los manuales, como este, porque me gusta estructurar y facilitar la información.

Este no es su primer trabajo como escritora. En “Dejadme marchar" y “Una vida esperando" aborda otros aspectos totalmente diferentes. Cuéntenos brevemente lo que puede encontrarse el lector en ellos.

"Dejadme marchar" es una historia universal que ha sido catalogada por entendidos como una gran obra que ha hecho llorar a hombres y mujeres y elevarse a otra dimensión. Es muy dura, pero muy bonita. "Una vida esperando" es una novela más rosa, ganadora de un premio. En ella destacan las personalidades de los personajes y el final feliz.

¿Tiene algún proyecto en mente?

Voy a escribir cuentos con mensaje con los que espero que muchos niños que sufren y otros que están en disposición de ayudar, se identifiquen. Si desde niños se conciencian del mundo en que vivimos y sus problemas, si protegemos a nuestros hijos permitiéndoles que saquen la cabeza de la burbuja de cristal, el mundo algún día será mejor porque los adultos del mañana también lo serán. Deseo un mundo mejor para mis hijos en el que entiendan que la felicidad no radica en pensar en uno mismo.