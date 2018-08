Uno de cada cuatro ourensanos tiene un solo médico de urgencias en su PAC

Las urgencias de atención primaria de alrededor de 70.000 ourensanos prestadas por los Puntos de Atención Continuada (PAC) dan servicio con un solo médico y una enfermera por turno, lo que los deja a expensas de la carga de trabajo de los profesionales para poder ser atendidos en su zona y no tener que ser derivados a otros centros.

El personal de los PAC de toda Galicia se movilizaba ayer para visibilizar los problemas de equipamiento y también de efectivos para atender las urgencias en muchos lugares, especialmente acuciantes en la provincia de Ourense, marcada por la fuerte dispersión territorial, y que hace que el trabajo, en momentos puntuales, provoque que algunos PAC se queden solamente con personal de servicios administrativos para recibir a pacientes, lo que dilata la atención en caso de varias emergencias a la vez.

Pese a las complicaciones, los 14 PAC que hay en la provincia atendieron durante el pasado 2017 un total de 190.146 actuaciones urgentes y, según los datos proporcionados por el Servizo Galego de Saúde, tan solo el 8,9% de las mismas se tuvieron que derivar a los hospitales, algo que achacan, precisamente, "ao alto nivel resolutivo dos profesionais da Atención Primaria", que, sin embargo, echan en falta mejores condiciones y ayuda.

La representación de los trabajadores concuerda con que prácticamente se acaban atendiendo todo lo que llega, pero "a costa de un sobreesfuerzo muy grande", como indica Pilar Oviedo, la secretaria del sindicato profesional de enfermeras Satse en Ourense. "Cuando hay un médico y una enfermera, si están en un sitio no están en otro", explica.

Ante lo acontecido la pasada semana en A Estrada, donde la espera por uno de los médicos acabó costando la vida a un paciente, no descartan que lo mismo pudiera ocurrir en esta provincia, sobre todo en las poblaciones más alejadas, si coincidieran varias urgencias.

La Estrutura Organizativa de Xestión Integrada Ourense, Verín e O Barco da cobertura sanitaria a cerca de 306.000 usuarios, y las urgencias se prestan en Ourense, O Carballiño, Ribadavia, Celanova, Bande, Coles, Maceda, Xinzo, Castro Caldelas, Pobra de Trives, Verín, Viana y Valdeorras, que el Sergas ve como "modelo de éxito".

Media de 521 personas diarias

Cada día se atiende a una media de 521 personas y los recursos, dicen, son "axeitados" ante la situación de dispersión geográfica, con 86 facultativos, 50 personas en la plantilla de enfermería y 54 en el cuadro de personal no sanitario.

Dentro de las más de 190.000 urgencias atendidas, 7.606 se resolvieron con desplazamientos a domicilio y casi 1.500 por vía telefónica.

El decreto de 1995 del plan de urgencias extrahospitalarias de la Xunta estructura los PACs para dar servicio a una ratio poblacional de alrededor de 25.000 personas y en una isocrona (tiempo máximo) de 30 minutos, algo que, según la Xunta, se cumple en la provincia.

Eso con un "gran esforzo" de recursos humanos, sobre todo en el caso de ausencias imprevistas y que en los PAC de un solo médico y enfermera, lo hace "moi complicado". ¿Lo ideal? Tener más, pero para el Sergas, la actividad asistencial -número de urgencias- "non o xustifica" y, además, "non sería posible nun momento no que non hai profesionais disponibles".

"A veces tienen que dejar el coche en el Padornelo"

Un accidente en plena A-52 podría dejar sin atención sanitaria durante bastantes minutos o horas a PACs como los de Allariz o A Gudiña. En este último caso, las fuentes consultadas por este periódico, hablan de unas condiciones poco apetecibles. Esta zona está considerada "especial" y tiene guardias localizadas de un médico y una enfermera.

"El problema es que cuando llaman al médico para atender una urgencia tiene que ir con su coche y dejarlo en la carretera para volverse con el paciente al centro. Y tienen que ir a buscarlo después", relatan profesionales del sector. "A veces tienen que dejar el coche en el Padornelo", añaden.

Las consecuencias son evidentes en la provincia, pues solo los PAC de Ourense, Carballiño, Ribadavia, Xinzo, Verín y Valdeorras tienen, por norma, más de un médico y una enfermera para atender las urgencias de cada turno. Esto complica la situación en el caso de las salidas, y genera intranquilidad en los profesionales, que piden mejores condiciones para "agradecer el gran esfuerzo". Reconocen que, ante imprevistos, a veces quedan los PACs sin atención médica -solamente del administrativo de la plaza-, "pero se buscan alternativas, como puede ser algún traslado", concluyen.