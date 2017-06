La Edad de Oro del Pop Español se germinó en el musical "Escuela de Calor", interpretado en Valencia hace cinco años. Aunque estaba pensado para teatros, el líder de la formación, Alberto Comesaña, siempre vio claro que "el potencial de esta montaje era llevarlo a la plaza de los pueblos". Hoy traen su espectáculo a la Praza Maior. La cita es a las 22,30 horas.

¿Con qué van a sorprender al público ourensano?

A parte de cantar nuestras propias canciones, cantamos por Miguel Bosé, Gabinete Caligari, La Unión, Andrés Calamaro o Loquillo. Hacemos un montón de canciones que todo el mundo conoce. La característica fundamental es que superamos las versiones originales porque contamos con un elenco de cantantes extraordinario.

Con un repertorio de repaso musical a los años 80 y 90, el suyo es un éxito asegurado...

Gracias a los padres que le han transmitido a sus hijos el gusto por la música, nos encontramos muchos niños que conocen la mayoría de las canciones. Pero quienes realmente disfrutan como pequeños son los de 35 o 40 años para arriba. Sí, el éxito está garantizado.

¿Al interpretar esas canciones, retroceden a aquella etapa?

Lo bueno de estas canciones es que son como perfumes, que cuando los hueles, te transportan a ese lugar donde te declaraste a tu novia, donde hiciste el amor por primera vez, donde diste el primer beso, o donde saliste por primera vez con tus amigos. Todos retrocedemos 25 o 30 años, y es un momento mágico.

¿Qué echan en falta de esos años, que fueron los de sus inicios en la música?

Son tiempos distintos. Antes había pocos medios de comunicación, no existía internet y, sin embargo la producción era más sencilla que ahora. Ahora cuesta muchísimo trabajo dar a conocer un grupo nuevo. Antes las compañías discográficas necesitaban sacar discos, el ocio era ir a conciertos. Ahora las compañías de discos prácticamente han desaparecido y como quien dice solo nos queda el directo, y el tirar de esos recuerdos.

¿Internet ha revolucionado el panaroma musical?

Sí. Por un lado te permite que tu música llegue a todo el mundo, pero llega muy atomizada. No sirve de nada tener un fan en Nueva Zelanda, otro en Japón y otro en Vancouver si no los puedo juntar en un concierto. Nosotros tratamos de seguir sacando discos pero la repercusión ya no es la que era, con lo cual no nos queda otra que seguir viviendo de nuestro pasado.

¿Y se esperaba el éxito que han conseguido?

Yo sí, porque estaba convencido de que este formato funcionaría en los pueblos. La materia prima con la trabajamos es muy conocida. Letras como "Chica de ayer", "Déjame" o "Sabor de amor" son canciones que las canta todo el mundo.