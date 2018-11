Os cen anos da Ponte Nova protagonizan o cartel do OUFF

Os coordinadores técnico e artístico do OUFF, Aurelio Gómez Villar e Miguel Anxo Fernández, respectivamente, presentaron este venres no Pazo Provincial os carteis da 23ª edición do Festival Internacional de Cine de Ourens (OUFF), acto no que deron a coñecer a nova imaxe do OUFF para este 2018.

Escolleuse a Ponte Nova, que este ano celebra o seu centenario, como imaxe do cartel da 23ª edición do OUFF, porque "queremos que o festival tamén sirva de ponte entre culturas e entre as distintas cinematografías que se xuntarán na programación", explicou Miguel Anxo Fernández.

Tamén se presentaron os carteis das novas seccións que integran a 23ª edición do OUFF: Fas Muvis, obra de Nuria Grandio, e o de OUFF En Curto, feito por Enzo Sarmiento, "xente nova con diversidade de estilos pero que tamén ten o seu oco no festival", sinalou o coordinador artístico.

Aurelio Gómez Villar confirmou que "a programación, a falta duns pequenos flocos, está totalmente pechada. Foron cinco semanas traballando intensamente para poder conseguilo". Haberá unha forte aposta pola igualdade e unha xornada transversal con protagonismo total das mulleres. Contarán coa colaboración de AISGE, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión, e de CIMA, Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais.