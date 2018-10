La comisión que pedía el PSOE para apoyar obras, convocada

Con la cuenta atrás activada para la celebración del pleno extraordinario en el que se debatirán 17 expedientes de modificación de crédito con un importe total de más de 18,6 millones de euros, el gobierno municipal mueve ficha para intentar contar con los votos suficientes, en este caso del PSOE, para sacarlas adelante.

En una situación especialmente sensible están los expedientes relativos al área de Infraestructuras, que suman casi 11 millones de euros, nueve de ellos destinados a la segunda fase del plan de inversiones aprobado en 2016 y que no se pudo ejecutar en su totalidad al tener los fondos disponibles para ello una vigencia de solo dos anualidades.

Aunque parecía, tras la ocurrido durante el verano, que la alianza entre PP y PSOE iba a repetirse para aprobar la modificación de crédito necesaria para inyectar liquidez al presupuesto, el portavoz socialista en el Concello, José Ángel Vázquez Barquero, anunciaba el martes que su grupo no estaba en condiciones de votar a favor argumentando que el gobierno local había incumplido los compromisos adquiridos, especialmente la convocatoria de la comisión de seguimiento y control en la que estén presentes los grupos políticos y miembros de las entidades vecinales (estarán los representantes de la Federación Limiar y la Agrupación Miño, así como uno de las asociaciones que no están federadas).

Ante esto, el portavoz del gobierno local, José Araújo, criticó a Barquero entendiendo que "só busca escusas" y anunció que la comisión se convocaría, pero que había que esperar a la conclusión de los trámites administrativos de las modificaciones de crédito.

Explicaciones

En la mañana de ayer, el gobierno municipal informaba de la convocatoria para la tarde de hoy en las oficinas de Infraestructuras de la comisión solicitada por el portavoz del PSOE. "Convocaremos todas as reunións que sexan necesarias para sacar adiante importantes proxectos para esta cidade, non queremos dar ningunha escusa á oposición para non aprobalos", destacó Araújo, que incidió en que "as actuacións son froito das demandas veciñais e, nalgún caso, cumprimentos de acordos plenarios".

Pese a la convocatoria de la comisión, Barquero no aclara si esa decisión será suficiente para cambiar el sentido del voto anunciado el pasado martes. "Veremos o contido da comisión", se limitó a decir el portavoz del grupo municipal socialista.