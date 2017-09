El Concello mejorará tres carreteras en Reza

El Plan de inversiones del Concello de Ourense permitirá que Reza mejores sus infraestructuras viarias al ser aprobado este jueves el expediente para contratar mediante procedimiento abierto las obras de acondicionamiento de tres viales de la localidad. Para ello se destinarán 333.435,19 euros.

El Concello también prepara ayudas para financiar los honorarios profesionales derivados de los informes de la Inspección Técnica de Edificios. Estarán dotadas con 25,000 euros para el 2017.

Se concedieron tres licencias para reformar viviendas y otras tres para las obras de adaptación de locales en la ciudad. Además se incoaron nueve expedientes sancionadores por la colocación ilegal de material sin autorización en una obra en el parque de San Lázaro y se pusieron dos multas por colocación ilegal de cartelería en fachadas.

En lo referido a sentencias judiciales, entre ellas una favorable al Concello de Ourense tras la denuncia de una particular que reclamaba una indemnización por no ser contratada como agente de empleo local. Esta mujer participara en un proceso selectivo que no se llegó a completar.

Además. el juzgado contencioso-administrativo nº2 de Ourense estima la demanda interpuesta contra las bases y la convocatoria urgente para la selección de un médico interino para la Unidad Asistencial de Drogodependencias. El juez cuestiona que no formase parte del tribunal un médico con la misma categoría laboral que el puesto ofertado.