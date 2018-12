Coren explora vías para la venta de jamones a China

De forma indirecta, la reciente visita del presidente chino Xi Jinping a España puede abrir muchas posibilidades de negocio a Coren, la principal empresa ourensana. El dirigente asiático anunció el fin de la prohibición de importar jamón con hueso, lo que ha sido interpretado como "positivo" en el grupo cooperativista, en la medida en la que ensancharía su base exportadora y afianzaría el sector porcino, una de las producciones más importantes.

Sin embargo hay algunas zonas de sombra en esta decisión que mitigan un efecto positivo. Fuentes de la empresa ourensana reconocen que el jamón "no es un producto muy conocido allí, ya que no existe un hábito de consumo de jamón serrano en el mercado chino y también que no toda la población tiene poder adquisitivo para adquirir productos de este tipo". Es decir, los resultados no serían inmediatos debido a estos dos importantes condicionantes.

Aumenta la demanda

Se espera que con esta decisión se incremente la demanda de jamón serrano así como del resto de productos cárnicos permitidos por el Gobierno chino. Según los datos facilitados por la propia empresa, actualmente Coren exporta el 55% de su producción de porcino. De esta, entre un 7 y un 8% se dirige a China, a través de Hong Kong. Coren exporta fundamentalmente carne fresca congelada. Por lo tanto, compás de espera en el grupo cooperativista ourensano, aunque el anuncio de abrir mercado para nuevos productos cárnicos "es una buena noticia para el sector de porcino español, ya que actualmente en España hay un excedente de producción muy elevado que hace que sea necesario recurrir a las exportaciones para dar salida al volumen de producción existente, por lo que se prevé que esta noticia tenga un efecto positivo en el mercado".

En líneas generales el sector ha recogido con notable satisfacción el anuncio hecho por el presidente chino.

Una decisión con posible marcha atrás

Detrás de la decisión de China hay un interés muy claro. Si da el paso no es por una cuestión liberalizadora sino porque "la decisión del país asiático de abrirse al exterior en estos momentos se debe al efecto que está ocasionando la peste porcina en su producción, que le requiere recurrir al exterior para cubrir su demanda". Eso es la opinión que traslada la empresa ourensana. Y añade: "Si esta situación cambia y el gobierno chino decidiese cerrar fronteras, podría tener un efecto perjudicial en el mercado". De ahí que opten por mantener la diversificación de mercados "y no concentrarse en un único país, para reducir posibles riesgos en caso de cambios de coyuntura, en particular en aquellos en los que no existe libre mercado".