Cudeiro acollerá unha das residencia de maiores programadas dentro do plan da Xunta "Como na casa"

A Consellería de Política Social acordou co Concello de Ourense a construción e entrada en servizo da futura residencia de maiores proxectada en Ourense dentro do plan "Como na casa". A Administración autonómica remitiu á local o convenio de colaboración para a cesión a título gratuíto, por parte do concello, dunha parcela na que se asentará o novo equipamento .En canto á situación da nova infraestrutura, esta localizarase nun terreo de 7856 metros cadrados situado no Camiño Real de Cudeiro.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, lembrou que "esta actuación enmárcase no plan ‘Como na casa’, no que se prevé a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para atender a maiores en situación de dependencia".

Nesta liña, Rey Varela explicou que o obxectivo “é mellorar a calidade de vida dun colectivo especialmente vulnerable, aumentando a oferta asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as grandes cidades e as súas áreas metropolitanas”.A novidade destas novas residencias será que todas terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas:"Contarán con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioracións ou trastornos cognitivos severos, facilitando así a súa correcta atención e mellorando a calidade asistencial".

Tamén contarán cunha área de atención especializada que acollerá a consulta médica, as salas de rehabilitación e podoloxía, a farmacia e unha unidade de enfermaría; e finalmente, cada un dos centros completarase con zona de administración e servizos: lavandería, cociña... A posta en servizo destas arredor de 500 empregos vinculados directa ou indirectamente ao sistema galego de atención á dependencia.