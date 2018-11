Cuevas y Uvigo organizan una cata de agua para promocionar el Campus de Ourense

No marco das actividades de divulgación do Campus da Auga, este xoves presentouse no campus de Ourense unha colaboración entre o Grupo Cuevas e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento dunha exposición e unha cata centradas na auga que terán como escenario o supermercado Aquié do grupo empresarial en Ourense. Esther de Blas, vicerreitora do campus de Ourense-Campus da Auga; Artur Yuste, director xeral do Grupo Cuevas; Enrique Barreiro, director de Área do Campus da Auga, e Concepción Pérez, docente do Departamento de Química Analítica da Universidade de Vigo, foron as e os encargados de presentar a iniciativa