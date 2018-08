"Díez de la Banda dejó su sensibilidad en el Puente, mi obra es un guiño al soñador"

Aunque es arquitecta, Alba Fernández tiene otra gran pasión, a la que ha podido dedicarle más tiempo en el último año: el dibujo y la ilustración. Los artículos de Jaime Noguerol para la sección "Ángulo Inverso", que se publican cada domingo en La Región, llevan su arte. Desgrana el alma de los personajes y las historias del periodista y los ilustra para el lector. La creativa es también la autora de la lámina sobre el Puente Nuevo que regala mañana el periódico, en el marco de la colección de visiones artísticas que se entregan cada miércoles para conmemorar el centenario de la construcción. "Creo que es muy importante ser uno mismo y abordar siempre cada proyecto desde la mirada de hacer propia. Así que me siento feliz de compartir este proyecto con estos artistas y su forma distinta de mirar", dice.

¿Qué refleja su obra?

He querido hacer un guiño al ingeniero y acercarlo a nosotros a través del tiempo, desde mi propia visión cálida como un creador soñador y lleno de sensibilidad. Considero que esa sensibilidad es la que dejó reflejada en el puente, que me parece maravilloso y lleno de belleza.

¿Cómo define la ilustración?

En mis ilustraciones trato siempre de captar el alma y la esencia y transmitir emoción a través de unos trazos mínimos y del color. El alma, en este caso, la busco en ese personaje, desde una mirada que pretende explorar su lado más humano y reflejar la aportación del hombre a la ciudad y a nuestro entorno, construido desde esa sensibilidad. Los tonos verdes con sus matices tratan de expresar la belleza del entorno natural, la calidez que buscaba y ese alma soñadora.

¿Buscó una panorámica "entera" del puente?

Quise evidenciar de manera muy esencial la estructura completa del puente en toda su longitud y con toda su sucesión de arcos, ya que estamos acostumbrados a observarlos por fragmentos, porque se encuentra medio oculto entre la vegetación y me da pena que a veces sea difícil intuir la configuración exacta de la estructura en su conjunto.

¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Era esta la primera idea?

Normalmente, dentro de todo el proceso, lo que más tiempo me lleva es intentar buscar un concepto y captar esa esencia o alma que me inspira. El hecho de plasmarlo en el papel después es lo que menos tiempo me lleva.

De alguna forma, ¿deja su mirada "joven" en la ilustración?

Tampoco soy tan joven, ¡eh!. Pero sí que es cierto que en mis ilustraciones, y en esta en particular, trato de buscar esa calidez y desde esa forma intentar acercar a través del tiempo, intentar aportar una visión más humana, más cercana, del ingeniero. Hay muy poca información y fotografías de él...Quería buscar esa parte más humana y más cálida, que estoy seguro que la tenía.

¿Ha podido conocer a la familia de Díez de la Banda? ¿Qué opinan de su lámina-homenaje al ingeniero?

Personalmente no, pero he tenido contacto con una nieta, que me comentó que mi aprecio por la obra de su abuelo le produjo una gran satisfacción. Es algo que me hizo mucha ilusión.

¿Qué cree que simbolizó el puente para la ciudad?

Simboliza en parte ese progreso, esa conexión entre dos partes de la ciudad. Creo que también se evidencia el progreso en el puente en la técnica, en esa estructura metálica.

¿Cuáles son sus recuerdos con el puente?

Más que por el puente en sí mismo, a mí me gusta mucho el contacto con la naturaleza, pasear por el río...El puente siempre me ha atraído, su estructura metálica, cómo conecta con toda la parte de piedra... No es que tenga un recuerdo de infancia, pero para mí el entorno y el río en general, son el origen de las ciudades y representan mucha riqueza.

¿En qué proyectos anda metida?

Hasta hace poco he trabajado como arquitecta en estudios de arquitectura y en los últimos años, diseñando tiendas para firmas de moda. Este año he tenido tiempo para dedicarme a mí y a otras facetas personales y creativas como el dibujo y la ilustración. Mis inicios en el dibujo han surgido, además de mi formación como arquitecta, como una necesidad de traducir mis sentimientos y emociones, conectar conmigo misma. He podido ilustrar las tarjetas navideñas de empresa de proyectos culturales Crémilo y la colaboración con Jaime Noguerol para sus artículos de "Ángulo Inverso", cada domingo en La Región. Estoy muy ilusionada con esto, es un escritor al que admiro mucho, escribe de una forma muy personal y sus historias están llenas de magia, de blues y de emoción.

¿Y proyectos futuros?

Hay uno de ilustración asomando a la puerta, que me hace mucha ilusión, pero todavía no puedo adelantar nada. Estoy trabajando con otro proyecto cuya idea es aportar sensaciones a espacios que quieren ser creativos y felices a través de sus propios diseños; y fabricación de piezas de mobiliario y pequeños objetos con alma, con un toque divertido. La intención es enriquecer nuestras experiencias cotidianas. Siempre digo que somos emociones y un diseño puede mejorar nuestros estados de ánimo y hacernos más felices.