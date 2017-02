La Diputación insta a la Xunta a crear un plan para frenar la plaga de la patata

La Diputación de Ourense ha aprobado por unanimidad una moción para instar a la Xunta a "adoptar un plan específico" para el control de la polilla guatemalteca de la patata con la intención de que esta plaga no llegue a la provincia; en especial a la comarca de A Limia, donde anualmente se cosechan más de once millones de kilos de este tubérculo.



La propuesta del BNG aprobada este viernes en el pleno de la Diputación provincial insta a la Xunta a no esperar la reglamentación del Ministerio de Agricultura en Madrid y poner en marcha "una campaña "con los medios materiales y económicos" precisos para su erradicación.



Así lo ha reclamado el portavoz nacionalista, Ramiro Rodríguez, que ha alertado que ya han pasado dos años desde la detección de esta plaga sin que se haya podido detener su expansión.



MEDIDAS DE CONTENCIÓN "INSUFICIENTES"



Para el portavoz nacionalista las "medidas de contención" han llegado tarde o se han revelado "insuficientes", ya que en este período la polilla guatemalteca ha pasado de afectar tres ayuntamientos a 31 en el norte de A Coruña y A Mariña luguesa.



En la actualidad el Ministerio de Agricultura ultima un decreto, cuya aprobación está prevista en el plazo de dos meses, para prohibir la plantación del tubérculo en los municipios afectados y establecer medidas para el control de la plaga.



Rodríguez ha recordado que, a la espera de este decreto "todos los agentes implicados" critican la falta de información sobre qué medidas se tienen que poner en marcha y quien debe correr con los gastos.



Por ello, ha pedido al gobierno de Alberto Núñez Feijóo que ponga fin a "la política de brazos cruzados a la espera Madrid". En esta línea también se expresan las enmiendas al texto presentadas por los socialistas y que fueron aprobadas por unanimidad.



RECLAMACIÓN AL GOBIERNO CENTRAL



De este modo "exigen" al Gobierno de España la publicación "urgente" del decreto para regular el control de la plaga y a la Xunta la puesta en marcha de "medidas" para evitar la propagación en la provincia de Ourense.



También se ha aprobado, a instancias del PSOE, que la Diputación realice trabajos de análisis y asesoramiento técnico a través del Centro de Desarrollo Agroganadero; así como la puesta en marcha de una campaña de información a todos los sectores implicados.



El portavoz de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, ha insistido en la necesidad de establecer "normas claras" que eviten la aparición de "bulos y rumores" que "aumentan la preocupación" en el sector y ha pedido "premura" para "evitar que la especie se pueda aclimatar" a Galicia.



De este modo, ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz `popular` Montserrat Lama, que ha insistido en que en la actualidad la polilla se está expandiendo en los ayuntamientos situados cerca del mar, en los que hay temperaturas más suaves.



EL CLIMA DE OURENSE, "BARRERA NATURAL"



Lama ha destacado que las condiciones naturales de la provincia, especialmente en la zona de A Limia, con inviernos fríos actúan a modo de "barrera natural".



A pesar de ello, tanto la Xunta como la Diputación "están tomando medidas anticipadas" al Real Decreto, según ha insistido Lama, que también ha reclamado que no se cree "alarmismo" en la provincia. "No se ha detectado ninguna polilla guatemalteca en los análisis de la provincia de Ourense", ha declarado de forma tajante.



RECHAZO A LA PROPUESTA DE DO PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL RURAL



Por otra parte, el pleno de la institución provincial ha rechazado una moción de DO relativa a la adopción de medidas para aumentar la seguridad en el rural.



La formación de Pérez Jácome se ha quedado sola en su propuesta que, entre otras medidas, reclamaba frenar el repliegue de efectivos de la Guardia Civil y un aumento de las patrullas de vigilancia nocturna.



El BNG se ha abstenido, aunque durante el debate ha apostado por cubrir el repliegue de la Benemérita, impulsando la puesta en marcha de Policía de Galicia "tal y como señala una ley sin ejecutar desde el año 2008".



El portavoz socialista, Francisco Fraga, ha rechazado apoyar la propuesta "por su falta de concreción" y por proponer medidas como la puesta en marcha de grupos de voluntarios o la contratación de empresas de seguridad profesionales. "La solución no es el modelo americano con gente armada y fuerzas de seguridad privadas", ha dicho al respecto.



La `popular` Ana Villarino ha justificado el rechazo de su formación a esta propuesta en base a que actualmente la Diputación mantiene un compromiso al respecto a través de la cofinanciación de reformas en cuarteles de la Guardia Civil y material para Protección Civil.