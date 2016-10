Democracia Ourensana (DO) ha invitado a PSOE y a Ourense en Común a fijar una reunión en noviembre para sentar las bases de un "gobierno alternativo" para la ciudad, con la promesa de que "no existirán obstáculos personales" que impidan el acuerdo entre los tres grupos.



DO ha presentado este jueves una propuesta a los portavoces de los grupos de la oposición para invitarles a realizar un estudio "sin límite temporal y sin compromisos previos" que sirva como base para un "proyecto de ciudad deseable" y para "desarrollar la división de funciones y de responsabilidades" necesaria para ponerlo en marcha.



Para garantizar el "éxito" de estas reuniones futuras, DO se ha comprometido a que no existan "obstáculos personales" que impidan impulsar un cambio, al entender que "deben primar los intereses de la ciudad sobre los de los particulares".



Es por este motivo por el que el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, quien en los últimos meses ha mantenido enfrentamientos con el portavoz del PSOE y el de Ourense en Común, no asistirá a esta primera toma de contacto en la que, de celebrarse, se reunirían dos representantes por cada partido de la oposición.



Asimismo, Democracia Ourensana ha propuesto que la próxima semana se fije la fecha de este primer encuentro, aunque se confirma que será después de que tenga lugar el próximo pleno municipal, fijado para el cuatro de noviembre.



RESPUESTA DE JESÚS VÁZQUEZ



Por su parte, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez (PP), ha considerado que la propuesta de DO responde a la "desesperación" y al "gran batacazo" de la formación de Jácome en las elecciones gallegas.