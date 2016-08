DO reivindica un plan para a promoción, axuda e desenvolvemento das industrias agroalimentarias

Democracia Ourensana propón crear un clúster agroalimentario na provincia, en colaboración coas industrias agrarias, para aproveitar "un dos grandes potenciais" da provincia, e por impulsar tamén empresas públicas ou mixtas que ofrezan servizos á administración.



Son as últimas medidas da formación, que unicamente concorre ás eleccións do próximo 25 de setembro pola provincia de Ourense, que foron presentados este venres pola súa cabeza de lista, Miguel Caride.



Así, reivindicou para Ourense a posta en marcha "dun plan para a promoción, axuda e desenvolvemento das industrias agroalimentarias" na provincia.



Inclúe a construción de tres polígonos industriais co obxectivo de crear "un clúster agroalimentario" ourensano "en torno ás industrias do sector" e avoga por explotar terreo agrario que actualmente está abandonado.



Segundo a súa idea, un deles sería para producións gandeiras intensivas, outro para industrias de transformación gandeira (como centros de despezamento, matadoiros e fábricas de produtos elaborados) e un terceiro para as industrias agrarias.



Ademais, Caride explicou que o plan se completaría cunha "inversión en I+D+i" centrada na gandaría, o medioambiente e enerxía, e que se faría en colaboración co Centro Tecnolóxico dá Carne.



Plan de aproveitamento forestal



Outra das propostas presentadas este venres é a posta en marcha dun plan para a defensa, protección e aproveitamento do monte ourensano.



Caride debullou que este proxecto incluirá a limpeza dos montes, apertura de camiños forestais e "tódalas accións precisas para a prevención de incendios forestais".



Empresas de servizos para a administración



A novena medida é impulsar o desenvolvemento industrial da provincia a través de "accións concertadas coa universidade", que suporían a creación de empresas públicas ou mixtas que presten servizos á administración galega, provincial e local, así como a empresas e particulares.



Neste sentido, Caride puxo como exemplo a creación dun centro de mantemento, aproveitando a próxima posta en marcha do grao de Enxeñaría Aeroespacial en Ourense, que se dedique á reparación de helicópteros.



Tal e como sinalou, esta empresa podería dar servizo ás aeronaves de extinción de incendios, aos servizos de urxencias sanitarias e de rescate marítimo, á Garda Civil, a DGT e a Policía Nacional.



Plan de infraestructuras



O último punto do decálogo de DO reclama para Ourense un plan de mellora das infraestruturas viarias provinciais, que inclúe a construción de dúas vías de alta velocidade que vertebren o oriente ourensano (entre O Barco e A Gudiña) e que atravesen o centro da provincia (unindo Valdeorras e Trives con Ourense).



Ademais, Caride sinalou que a súa formación reclamará a finalización das obras da vía rápida que une Ourense e Lugo, e que se remate a autovía que une Ourense coa fronteira de Portugal e que actualmente só chega ata Celanova.