El alcalde de Ourense admite el "problema" de los presupuestos prorrogados desde 2014

El alcalde de Ourense, el popular Jesús Vázquez, ha admitido "frustración" ante el "problema muy grave" de estar al frente de un Ayuntamiento con los presupuestos prorrogados desde 2014 pero defiende que su formación siempre "ha tendido la mano".



En una entrevista en la Radio Galega, Vázquez rechazó hablar de fracaso pero sí reconoció "que es un problema muy grave" al que se tendría "que tratar de buscar entre todos una solución porque es muy difícil gobernar sin unos presupuestos, gobierne quien gobierne".



La alternativa, a través de modificaciones, supone "llegar siempre tarde". "Estamos en una situación en la que a los vecinos les cuesta visualizar, en un Ayuntamiento con muchos recursos, con deuda cero, tenemos más de 70 millones de euros de remanente, es muy difícil explicárselo a los vecinos", remarca.

Tras asegurar que apenas tienen capacidad para mover partidas dada su situación minoritaria en el gobierno y tener los presupuestos prorrogados, el regidor ourensano reconoce que "se siente la frustración"

No obstante, Jesús Vázquez alega que su formación siempre hizo "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo. "A partir de ahí todo el mundo dirá que todo el mundo tiene una parte de culpa, y nosotros tendremos, supongo que algo (...) pero le puedo asegurar que tendemos la mano y seguiremos tendiendo a mano".



Ha lamentado, además, el nuevo revés que ha sufrido el gobierno local en materia presupuestaria, después de que un informe apuntase a un posible incumplimiento de la "regla de gasto" en la liquidación del ejercicio de 2017, por lo que tendrán que elaborar antes de fin de año un Plan Económico Financiero para 2018 y 2019.



Apunta a renglón seguido que "nunca" compartió "la idea del que era a ley Montoro, especialmente en aquellos ayuntamientos que tenían deuda 0".



En todo caso, en la entrevista, el alcalde de Ourense sí ha expresado su agradecimiento a los socialistas ourensanos por comprometer su apoyo en el pleno extraordinario del próximo miércoles para liberar nueve millones de euros destinados la obras de un plan de inversiones que habían pactado.



"Gracias al Partido Socialista, gracias a todos aquellos que hagan posible que no solo el plan de obras sino entidades sociales, entidades culturales puedan disponer de sus convenios que les permitan seguir desarrollando su actividad", ha añadido,"eso es tratar de apoyar la ciudad y el contrario, como pudimos ver en algún partido, es ponerle piedras no solo al equipo de gobierno sino a la propia ciudad a sus vecinos y vecinas".

Presupuestos Xunta

Por otra parte, el regidor ourensano ha valorado "positivamente" las partidas de los Presupuestos de la Xunta previstas para la ciudad, entre las que ha destacado las cuantías correspondientes a la "estación intermodal o de la reforma del hospital Cristal Piñor".



En lo referente al centro hospitalario el regidor estima que se trata de "uno de los elementos" por los que más se tiene "que luchar, para que sea inminente", recordando que "están finalizando ese plan director".



"Espero que antes de que finalice el año se pueda presentar para que antes de que termine el año pueda ser posible la licitación", ha explicado.



Pero también ha puesto en valor las inversiones para el "Ecobarrio", un "proyecto pionero", "revulsivo para la ciudad", para el que el próximo año aparecen contemplados "más de dos millones, cerca de tres millones de euros".

Críticas a Fomento

El regidor ourensano ha afeado la actitud del Ministerio de Fomento con la ciudad, al no haber recibido respuesta a la carta enviada para solicitar información sobre la variante norte. Según Vázquez, "por desgracia, igual que en otros ámbitos", el gobierno local no está "recibiendo el apoyo".



Tras recordar que se había transmitido su voluntad de dar "un tiempo" de margen al Ejecutivo central, ha reprochado que no se están encontrando "muchas facilidades en el actual Gobierno del Estado de cara a lo que es la inmediatez".



"Parece que lo toman todo con mucha calma, no solo en esa variante sino también en las infraestructuras culturales", ha agregado.

Electoral

Vázquez, confirmado y presentado oficialmente como candidato a la reelección como alcalde por el Partido Popular para las elecciones de 2019, se ha marcado como reto en los próximos meses antes de la cita con las urnas "seguir con la gestión".



Respecto a movimientos en otras formaciones y a la presentación de un colectivo ciudadano, la Plataforma Ourense Mejor, que apeló a la unidad de los partidos de la izquierda de ámbito nacionalista y rupturista, Váquez ha replicado que "es difícil" creer en la renovación cuando en esa plataforma "están personas históricas de hace 20, 30, 40, 50 años que además sufrieron varios reveses".