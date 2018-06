El Entroido ourensano según Kepa Junquera

El Entroido ourensano ha encontrado un embajador de categoría en la figura del músico vasco Kepa Junquera, que acaba de rematar un proyecto "que llevaba años deseando hacer" y ahora ha sido posible gracias a la propuesta y financiación de Javier Torquatti -dueño del establecimiento de turismo rural Rectoral de Ansemil- y con la ayuda del director de cine y documentales ourensano José Blanco.

El trabajo, que lleva por nombre "Mar de terra", está basado "en la amistad" y, según subraya el músico, que ha puesto la banda sonora a la cinta, "no es un documental al uso, es más bien una road movie en la que el cámara me sigue a mí y a mis amigos a lo largo de diversos entroidos, viéndolos desde dentro". De hecho el compositor vasco participa activamente en cada uno de los festejos, disfrazándose incluso en el caso de alguno de ellos para disfrutar plenamente del significado de cada propuesta, en Laza, Vilariño de Conso, Manzaneda, Viana do Bolo, Verín, Xinzo de Limia y también localidades de la vecina provincia de Lugo como Sancedo, donde no dudó en colocarse el disfraz de oso y tiznar a quien se encontrara por delante.

"Este trabajo recoge toda la fuerza de cada uno de esos entroidos, porque lo he vivido con amigos que los disfrutan intensamente", avanza Kepa Junquera, que destaca que "lo que más me ha impresionado es la generosidad y el orgullo que las gentes de Galicia tienen por sus respectivos entroidos; algo que creo se traslada fielmente a este documental".

Todo un reto, por otra parte, puesto que "lo hicimos todo en cuatro días, trabajando mañana y tarde, lo que nos permitió vivir la experiencia muy intensamente y en poco tiempo". El documental roza la hora de duración y la idea es "presentarlo en octubre o noviembre en la Rectoral de Ansemil y después en Laza, el museo del Entroido de Xinzo... y también queremos mostrarlo en Bilbao, Madrid y otros puntos de España", avanza.

Torquatti, uno de los impulsores del documental, explica que esa es precisamente una de las motivaciones del proyecto, "utilizar el nombre de un músico reconocido como Kepa ligado al Entroido ourensano y a un establecimiento de turismo rural de la provincia para dar a conocer uno de nuestros focos de atracción turística".