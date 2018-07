El Entroido y los diseñadores

Lunes, 9 - Aquí todo se paga al contado, solo faltaría

Cualquier persona con conocimientos del entorno financiero identifica al ourensano como un cliente conservador, muy poco dado al riesgo, partidario de meter los cuartiños en el banco, aun cuando la entidad trate a tu dinero como a ti, con desdén. Venimos de una generación del pago al contado, de abuelos que ahorraban toda una vida por si hacía falta un médico, atesorando bienes para poder venderlos en caso de una eventualidad. En Ourense se pagan la mitad de los pisos al contado, como dicen los organismos oficiales y publicaba La Región. Ese es el lado brillante de la provincia, el de la pasta a buen recaudo, el Ourense adinerado, no se sabe por bien por qué porque la misma estadística dice también que somos pobres de solemnidad. Es la provincia que pelea con los observatorios oficiales, la que por un lado habla de mucho dinero para pagar a tocateja un piso y por otra ve como los niveles de pobreza absoluta no minoran siquiera en esta postrera crisis. Conservadores en el ahorro, conservadores también el voto. Decía el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosvelt que un conservador es un hombre que tiene dos piernas perfectamente buenas (él, que tenía graves secuelas físicas) pero que es incapaz de caminar hacia adelante. Las sociedades que avanzan son las que toman riesgos, dice la crónica económica convencional. La ourensana mide mucho los sobresaltos, por lo que se ve. Las mismas fuentes financieras hablan de que por los despachos pasan pocas personas a pedir créditos para montar empresas. Ha de ser culpa de los emprendedores, estoy "seguro", nunca por las condiciones impuestas para el préstamo. Los bancos están deseando dar préstamos, proclama la publicidad de las marcas. En Ourense eso es predicar en el desierto. Aquí todo se paga al contado, lo mismo una ronda de cañas que de pisos.

Martes, 10 - Y Doce&Gabanna se coló en el Entroido

Domenico Dolce y Stefano Gabbana no han visitado en su vida Vilariño de Conso ni Viana do Bolo. Eso creo, al menos. No saben lo que se pierden, por otra parte. Los sostenes de la marca Dolce&Gabanna han soliviantado a unos cuantos en Vilariño porque el muy identitario Entroido "inspiró" a una parte de la nueva colección de moda de los italianos. La polémica cogió vuelo en los medios y tampoco es que se haya ido de las manos, la verdad, pero nos ha entretenido. Aquí somos muy de "que ninguén me mova o marco da leira". En vez de aprovechar el rebufo y hacer de esa "imitación" un motor de promoción, vamos de enfadados. El balón es mío y solo mío, y tú no juegas. Cousa de rapaces. Dolce&Gabanna presentó la colección de otoño invierno del 2014 en un claustro. Los y las modelos lucían ropa de clara inspiración católica. Los hombres, sin disimulo, vestían una suerte de sotana con su alzacuellos y todo. No constan depuraciones ni autos de fe provocados por la Santa Sede. "No quiero que un diseñador japonés empiece a diseñar nuestra marca", dijo Stefano Gabanna en una entrevista en el Corriere della Sera. No habrá más marca cuando ellos ya no estén, insisten los creadores. En el mundo de la moda está mutando todo y curiosamente lo único que permanece inalterable es el traje del personaje del Entroido, que supera crisis, sobrevive leiriñas mentales. Decía Coco Chanel que la moda caduca, el estilo jamás. ¿Qué se les pierde a los de Vilariño yendo de enfadados? La moda de Dolce&Gabanna es efímera. El estilo del boteiro está muy por encima de eventualidades del calendario. Viste vulgar y solo verán el vestido; viste elegante y verán a la mujer, sentenció Coco.

Miércoles, 11 - Oigan, que estamos hablando de Verín

Tres detenidos en Verín en un caso relacionado con la inmigración ilegal. Muy sórdido todo, muy oscuro en principio. Ojo, no es la primera vez que los uniformados se escandalizan y los togados despachan el asunto enfriando el alboroto. De todas formas, la policía investiga una supuesta red que traía jóvenes extranjeros para clubes de fútbol. En Verín. Repito, en Verín. Para jugar en un equipo de fútbol. ¿Traficar con qué? ¿Con ilusiones? ¿Qué señuelos? ¿Qué promesas? En Verín, para jugar en el Monterrei. Que no está en la Champion. Que es Verín, oigan.

Jueves, 12 - Ese sino, ese eterno compás de espera

Ourense espera que den inicio este año cuatro infraestructuras clave. Eso decía el periódico en su asunto principal. Esperar, qué verbo. Esperando, postrados de rodillas con las cuentas del rosario. Esperando a Godot, como el teatro del absurdo. Esperando en el andén, a ver si llega en este tren. Esperando por el diagnóstico a la puerta de la consulta. Esperando que al menos conteste al whatsapp. Esperando con las flores en la mano. Esperando, así nos pasamos la vida en Ourense. Esperando una solución entre la niebla del invierno en el Miño. Esperando por un guía que nos señale el norte en nuestra brújula. Esperando por quien nos solucione nuestros problemas, que no son los suyos. Esperando, siempre esperando. Ourense, ese eterno compás de espera.

Viernes, 13 - No en las fiestas, pero sí en el entierro

En Barra de Miño (Coles) el párroco y la comisión de fiestas no se han puesto de acuerdo para las fechas de las fiestas y se quedan sin verbena. En la parroquia, según ha trascendido últimamente, solo hay acuerdo para entierros y funerales de cabo de año.

Sábado, 14 - La estadística es como el yin y el yang

La semana empezó con que la mitad de los pisos vendidos en Ourense se pagan al contado y concluye con que la principal fuente de ingresos en 65 concellos de la provincia la principal fuente de ingresos son las prestaciones sociales. O sea, pensiones. Es el yin y el yang de Ourense, la aparente contracción. Todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo debe tener algo de bueno.