El PP apoya y refuerza la candidatura de Jesús Vázquez para repetir como alcalde de Ourense

Jesús Vázquez se postuló oficialmente como candidato para repetir como alcalde de Ourense, en un acto ante más de 200 simpatizantes, afiliados y cargos del PP en el Campus de Ourense, en el que reivindicó su política "con sentidiño".

Allí, Vázquez dijo que cada "grazas" de los vecinos reconforta y que seguirá en la política ourensana "para servir", porque pese a los atrancos de la oposición, dijo, "ninguén me gaña en tesón". Alabó el apoyo de Diputación y Xunta para poder "facer Ourense", porque es la "mellor cidade".

"Seguiremos con ganas e ilusión e non cederemos, por moito que o intenten", aseguró Vázquez ante un público entregado.

A la oposición le recordó que "equivócanse" y que con sus acciones "están prexudicando a toda a cidade", por lo que cree que "non lles fará ter mellores resultados", ante "a nosa credibilidade e eficacia, que é a nosa forza". Así pues, dijo que "fronte a nós, non hai nada, y reivindicó su capaz de "tender pontes" y "sumar".

El presidente provincial del PP, Manuel Baltar, defendió la figura de Vázquez como la del "mellor alcalde" y alabó su "entrega", que demuestra su "compromiso sen límites con Ourense". Cree Baltar que "non hai comparación" entre Vázquez y el resto de fuerzas y ensalzó la capacidad de los populares para "levantarse cada mañá para facer política en positivo e facer cousaa por Ourense e non para atacar". Así aseguró que "nós non vimos insultar a ninguén, senón a traballar".

Por su parte, el líder gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, contrapuso la "paixón" del actual regidor frente a la "política de frustración" del resto, lo que le convierte en "o mellor alcalde das sete cidades galegas".

Reivindicó Feijóo la capacidad de "non someterse a chantaxes" y tener a Ourense como "prioridade" frente al "boicot constante" de la oposición. Así, enumeró la "gran cantidade de proxectos" pese al bloqueo, y aventuró que la llegada del AVE será un "antes e un despois" para la ciudad.