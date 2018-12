La falta de efectivos obliga a la Policía Local a priorizar servicios en la ciudad

Las vacantes, jubilaciones, bajas médicas y las vacaciones navideñas han dejado a la plantilla de la Policía Local bajo mínimos, obligando a los responsables de la Jefatura de A Ponte a priorizar servicios. El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Campos, y la intendente de la Policía Local, María Barrera, se reunieron ayer para analizar la situación y tomar medidas para que no se resienta la seguridad en el casco urbano.

Durante el encuentro, según el edil, ya se acordó sustituir la custodia del propio edificio policial, para lo que había establecido turnos con tres agentes -atendían al público y vigilaban las entradas a las instalaciones- por una cámara de videovigilancia. "Esto nos permitirá disponer de los policías, prácticamente de inmediato, para otras funciones", apuntó el concejal.

Pero no fue la única medida acordada. El Concello tiene previsto cubrir plazas de forma provisional con auxiliares de policía, bien a través de una bolsa de empleo o utilizando trabajadores municipales. "La fórmula aún no la tenemos definida, debe ser estudiada por los técnicos municipales para cumplir con la legalidad", puntualizó Carlos Campos.Los auxiliares de policía se ocuparían de cuestiones en las que no es necesario el manejo de armas o realizar las funciones de un profesional, como pueden ser detenciones o tramitar multas.

Carlos Campos recordó que en cuestión de días se incorporaran a la plantilla dos nuevos policías que llegan a Ourense a través de un concurso por movilidad. Pero no serán los únicos, dado que otros nueve están realizando la formación para cubrir las vacantes convocadas en los presupuestos de los años 2013 y 2014.

Pero mientras no hay incorporaciones, las patrullas en la calle se han reducido. En la mañana de ayer solamente había tres, cuando lo habitual en los últimos años eran nueve. También se limitaron los controles de vigilancia de tráfico de forma improvisada, sobre todo de noche, en el casco urbano

El responsable del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME), Francisco Cabello, lamentaba ayer la situación que está viviendo la Policía local ante la falta de efectivos, al tiempo que solicitaba una renovación con gente joven, que debe ser organizada de acordes con los tiempos en que vivimos. "La gente sale de la academia muy preparada, con mucha formación y debemos aprovechar sus conocimientos para custodiar a los ciudadanos. No podemos pensar en una policía antigua, que trabaje antaño porque la ciudad y sus viandantes han cambio", apuntó el sindicalista.