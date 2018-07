Ferreiro: "Los políticos deben tener altura de miras para negociar el plan urbanístico"

Se echa a la espalda la representación de un centenar de empresas de la construcción, un pilar fundamental en la economía ourensana, a pesar de la crisis. Con el túnel de salida a un golpe de vista, el sector tiene no pocos retos: la obra pública no despunta, la formación deja mucho de desear y los políticos del Concello hacen caso omiso sobre la urgencia de un pacto que salve el urbanismo de la ciudad. Hasta Ferreiro, que ayer se reunió con la delegada de la Xunta, Marisol Díaz, reconoce poca fe para torcer la voluntad de una corporación justificada en el no a casi todo.

¿Con qué proyectos llega a la Asociación de Constructores de Ourense?

Como cuestión irrenunciable, el apoyo a la pequeña y mediana empresa. En ese sentido, destacar la demanda sobre el incremento de obra pública o la aprobación del plan de urbanismo de la ciudad. Entre los pilares de la candidatura está también la formación de los trabajadores porque nos estamos encontrando con que no tenemos mano de obra cualificada. En la crisis hubo mucha gente que dejó la actividad, que se fue a otro sector, y ahora que se está reactivando nos encontramos con ese problema. Ese es un reto que tenemos que atajar poniendo en valor el Centro de Formación de Vilamarín, recientemente inaugurado.

¿Por qué no quiere la gente formarse en construcción?

Es un sector que está un poco denostado porque la publicidad que se le hizo en su momento no ha sido afortunada. Tenemos que intentar cambiar esa tendencia dándole valor a la construcción para que la gente esté interesada en formarse a través de la FP Dual, en nuestro centro de formación, con prácticas en empresas, etc.

¿Creen los constructores que se les ha hecho culpables de la crisis?

Yo no diría tanto pero sí que no se nos ha tratado como se debe. En la crisis influyeron muchos factores y no creo que haya un culpable único.

¿Algún día tendrá Ourense la obra pública que lleva años reclamando?

Ojalá que algún día cambie esa tendencia. Nosotros vamos a luchar porque así sea, es una demanda histórica. Debemos recordar que cada millón de euros invertidos en obra pública genera doce puestos de trabajo directos y seis indirectos, por lo tanto es muy necesario que se cumpla esa demanda. No puedo aventurar si se conseguirá pero vamos a intentarlo.

¿Será exigente en ese sentido?

Sí, exigiremos lo que mande el sector porque yo me debo a los asociados. Marcaremos las directrices para demandar lo más conveniente para el sector.

¿Y será exigente con la obra de la Alta Velocidad?

Esperemos que entre en pruebas en el 2019, pero desde luego estaremos vigilantes para el cumplimiento de las promesas.

¿Desconfía de las fechas?

No tengo argumentos y las fechas han ido cambiando. Ahora ya es irrenunciable y debemos demandarlo con energía y con fuerza.

¿Por qué cree que el Concello de Ourense es incapaz de consensuar un plan de urbanismo?

No lo sé, sinceramente. Los políticos deben tener altura de miras y negociar el plan de urbanismo para que prevalezca el interés de la ciudad. Cada uno tiene su versión pero ya llevamos muchos años esperando.

Pero esas llamadas el consenso son inútiles por lo que se ve.

Sí, lo son. No tenemos más herramientas que fomentar el diálogo para el acuerdo. Yo no estoy en la mesa en la que ellos están y no sé lo que puede ocurrir.

¿Tiene la sospecha que muchos proyectos dan la espalda a la ciudad por este motivo?

Me consta que hay gente que quiere invertir pero no lo hacen porque no hay seguridad jurídica y sin ella no hay inversiones. Hay viviendas que están esperando porque no hay plan de urbanismo.

¿Por qué no busca el sector una alternativa en la rehabilitación?

Es una buena alternativa y en esta época de crisis ha sido lo que ha tirado de la construcción. Se han cambiado grúas por andamios y ha demostrado que es una actividad muy importante.

¿Qué opina de un rural que ya no pide vivienda nueva?

Está claro que el envejecimiento lo condiciona todo. No sabría decir qué pasos habría que dar para rejuvenecer, pero hay concellos en la provincia que dan muchas facilidades para atraer población, que rehabilitan vivienda, etcétera. Eso puede favorecer el retorno pero es un objetivo difícil.

¿El sector creará empleo neto sostenido?

En el primer semestre de este año estamos creciendo en empleo al ritmo de casi un 3% y ya tenemos unos 8.800 empleados en el sector. Creo que eso es muy positivo, porque ya se ve la salida al final del túnel.