Filosofía: asombrarse de lo que podemos saber

El programa de Telemiño "Propiedad Creativa" se acerca esta semana hasta el mundo de la filosofía de la mano de la profesora del IES Otero Pedrayo Patricia Figueroa. Afirma que "creo que a filosofía ten que ver cun interese por saber e tamén por un gusto por buscar o porqué. Dende o meu punto de vista non é un interese intelectual, senón un interese por ir ao profundo, por coñecer de verdade, a esencia e por quedar abraiados polo que podemos saber".

Subraya que "vivimos nun mundo que considera que o importante é un único valor: os cartos, e que so conta a utilidade. Aí é onde a filosofía parece que non ten moito encaixe".

Sobre si la filosofía está en estos momentos pasada de moda, Patricia Figueroa mantiene que "penso que este é un bo momento para preguntarse por qué, que e o que realmente necesitamos e como queremos vivir. Entón, a filosofía está de moda? Pode que non, pero pode que a necesitemos máis que nunca".

Sobre la creatividad tiene claro que "creativo é o que decide saír da caverna e iso está presente en todas as esferas sempre. O ser human é fundamentalmente creativo cando é de verdade, porque ser creativo significa ser ti mesmo". También afirma que "non estamos nun gran momento para as humanidades. Parece ser o momento no que o único que conta é a economía, e cando esto pasa ter un pensamento propio non é o que máis imos a fomentar nos alumnos".