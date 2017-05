A Garda Real desplégase pola provincia de Ourense

A Garda Real completou o desplegue por diferentes puntos da provincia de Ourense. As unidades do Grupo de Honores instalouse no norte da provincia nas seguintes localidades: O Barco, O Carballiño e Luintra.

As unidades do Grupo de Escoltas co fin de cubrir o sur da provincia establecendo os seus postos de mando en Ribadavia, Xinzo de Limia y Verín.