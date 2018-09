La gestora de la EDAR se considera "una víctima más" del vertido en el río Barbaña

La empresa gestora de la EDAR de San Cibrao das Viñas, en Ourense, cuyos responsables se sentaron en el banquillo acusados de un delito medioambiental, se ha considerado "una víctima más" del vertido tóxico ocurrido en el Barbaña en el año 2009 que provocó la muerte de más de 17.000 peces y ha pedido "mayor control" sobre las empresas que desarrollan actividades "potencialmente contaminantes".



"Estamos sumamente satisfechos con la contundente sentencia que restablece ante la sociedad el buen nombre de nuestra empresa y de los excelentes profesionales que prestan servicio en la misma", ha resumido la administradora solidaria de Espina y Delfín, Rosa Blanca Rodríguez, un día después de que se conociese la sentencia que absuelve tanto a ella como a otros tres trabajadores de delitos de carácter penal.

En un comunicado, los afectados han aplaudido este fallo que ratifica que "no hemos tenido responsabilidad alguna sobre el vertido en cuestión" así como la falta de recursos de la EDAR a la hora de hacer frente a un vertido de esas características.

En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número dos de Ourense concluía que "la única actuación" por parte de la entidad explotadora (Espina y Delfín) que podría haber evitado "los catastróficos resultados que produjo el vertido ilegal efectuado por otra empresa pasaría por contar con un pH-metro en la entrada de la depuradora" y que, según ha recordado, no era exigible en ese momento.



Además, la jueza responsabilizó del mismo a "alguna empresa cuya actividad industrial comprende procesos de cromado, zincado o lacado" cuyos responsables han quedado impunes al no haberse identificado a los autores.



A este respecto, la empresa ha insistido en que el responsable del vertido es una de las empresa del polígono industrial o "algún gestor de residuos que no les haya dado el destino prevenido en la normativa vigente".



Así, ha lamentado que la empresa se haya convertido en "chivo expiatorio" poniendo "en entredicho nuestra reputación" durante todos estos años y ha pedido "un mayor control sobre aquellas actividades potencialmente contaminantes".