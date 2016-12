Homenaje a Neira Vilas en la revista Raigame

La Diputación de Ourense presentó ayer un nuevo número de la revista Raigame, el número 39, a través del cual se le rinde homenaje a Xosé Neira Vilas en el primer aniversario de su fallecimiento.



El autor de Gres (Vila de Cruces), que colaboró en numerosas ocasiones de forma altruista con la revista, "é un protagonista con maiúsculas das nosas letras", destacó en la presentación el presidente provincial, Manuel Baltar. Este reiteró su satisfacción por participar, conjuntamente con el Centro de Cultural Popular Xaquín Lorenzo, en este homenaje "agora que se cumpre un ano da súa desaparición física mais non da súa obra literaria, que nos quedará para sempre".



El monográfico recoge, tal y como explicó su director Xulio Fernández Senra, artículos firmados por Pilar Sampedro, Valentín García Gómez, Luis Reimóndez, Rosalía Morlán y Fernando Redondo con aportaciones literarias y de investigación sobre la figura de Neira Vilas y de su fundación, pero también un facsímil del trabajo publicado en 2011 con motivo del 50 aniversario de la primera edición de "Memorias dun neno labrego". La obra de Neira Vilas "é a obra de Galicia, na que mantén viva a alma do pobo, e desde o goberno provincial sentímonos orgullosos de promover e difundir o traballo deste autor irrepetible", expresó Baltar.



Desde la Fundación Neira Vilas, su presidente Luis Reimóndez, remarcó la vinculación que el escritor tenía con Ourense: "Os pais da súa dona eran de Verea e Celanova, e por iso sempre tivo un cariño especial por esta provincia". Reimóndez destacó que "se puidese acompañarnos neste acto estaría orgulloso de saberse recoñecido por unha institución como a Deputación de Ourense e unha publicación de tanto prestixio no eido cultural como é a revista Raigame".