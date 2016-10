Imaxinación e fantasía no novo calendario solidario dos bombeiros

A Asociación Bombeiros de Ourense presentou este xoves o seu calendario solidario co que pretende recadar fondos para axudar na investigación de enfermidades infantís.



Os ingresos recadados mediante o calendario serán doados a tres asociacións dedicadas á loita e á investigación no terreo das enfermidades infantís.



En concreto, os beneficios irán destinados ás asocaciones Nico contra o cancro infantil, Duchenne Parent Project e Asociación Síndrome de Angelman. A tirada inicial é de 5.000 calendarios e as fotos foron realizadas por Edu Pereira.

Un calendario no que nas imaxes hai moito de fantasía e imaxinación e con alusións a 'Juego de Tronos' e Superheroes.

O prezo de cada calendario é de 5 euros.